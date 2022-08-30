(實習記者/郭俊偉)宇萌數位科技於今(8/30)日宣布與台北流行音樂中心(簡稱北流)的合作成果，透過AR結合AI演算法的調校優化，將整體面積佔地約九公頃的三大建築場館及戶外廣場導入AR定位技術，讓不熟北流的人不再迷路。宇萌數位科技執行長白璧珍表示，本次AR LBS平台功能與 AI精準定位的應用只是一個起點，期許未來能夠拓展到更多場域推動。

宇萌數位科技與北流合作進行AR導覽，導入重點技術LBS(即時定位)，透過AR結合AI演算法的調校優化，有效讓AR LBS的定位點更精確、點位座標穩定。(攝影/郭俊偉)

宇萌數位科技深耕XR領域多年，熟稔空間定位導航導覽與AR平台技術，目前於國內外大型觀光景點、學校與場域導入AR定位技術。此次與北流合作進行AR導覽，導入重點技術LBS(即時定位)，透過AR結合AI演算法的調校優化，有效讓AR LBS的定位點更精確、點位座標穩定，使北流能更全面地邁向元宇宙，進一步成為國內指標性的XR智慧場域。

本次參與計畫的整體面積佔地約九公頃，包括表演廳、文化館、產業區三大建築場館及戶外廣場，的技術與應用導入，可大幅增進虛實空間整合定位的精準度有助北流場域對於市民觀光、音樂產業實作、海外遊客服務品質的提升。

宇萌數位科技執行長白璧珍指出，北流每天都有許多人潮進出，但因場域大容易有會面上與參觀的困難，造成遊客、工作人員找尋上的不便，期望透過本次合作來改善這個問題。另外她也補充，本次AR LBS 平台功能與 AI精準定位技術應用只是一個開始，未來希望能到更多場所推動，讓此技術向外拓展。

宇萌數位科技執行長白璧珍。(攝影/郭俊偉)

台灣實境科技創新發展協會執行長楊淑玲表示，這次合作是歷史性的里程碑，北流一直以來都是流行文化的聚集處，使得許多民眾或是音樂圈的人慕名而來，但苦於場域大，時常有迷路的問題，而宇萌的智慧場域有效的解決了這個痛點，使其得到一定程度的優化，相信在不久後的將來，北流一定會成為重要的AR、XR示範場域。

台灣實境科技創新發展協會執行長楊淑玲表示，這次合作是歷史性的里程碑。(攝影/郭俊偉)

本次的合作將於北流擺放十個AR導覽點位，包含北流主要場館例如表演廳、產業區、文化館、戶外表演空間出入口，以及鄰近捷運站、公車站牌皆有設點，讓大家在北流參加展演活動也能順利抵達目的地，民眾只須拿起手機掃描場域中的 QR Code，即能瀏覽場館與周圍地標資訊，輕易快速體驗AR服務，實踐「科技生活化，生活科技化」理念，充分融合線上與線下場域，共創互贏互利的無限可能。