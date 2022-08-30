因疫情沉悶許久的台灣，生活逐漸步入常軌，後疫情時代的人們更加重視健康身體的養成。除了享受輕旅行的放鬆之外，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下稱雲嘉南管理處）特別舉辦「2022極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」系列活動，特別挑選了3大經典慢遊路線，辦理3場適宜各年齡層的自行車慢遊活動，歡迎民眾參賽之餘，來雲嘉南吃在地美食，體驗不一樣的慢遊行程，即日起正式啟動報名。

3大經典慢遊路線，民眾可以騎著腳踏車一邊享受沿途的美景，一邊排解疫情待在家的煩悶感。(攝影/王雅芬)

首場為9月24日的「雲林濱海必Bike小鎮尋寶趣-34K」，從口湖遊客中心出發，以「尋寶濱GO卡」集章方式騎遍雲林口湖、四湖打卡勝地；第二場接棒的是10月8日的「嘉義雙教堂浪漫騎旅-42K」，以幸福氛圍完成一日雙教堂（高跟鞋教堂及水晶教堂）；壓軸登場的10月22日「台南極西•集希國聖港燈塔騎遊-34K」活動，國聖港燈塔在交通部航港局於今年積極重建，呈現新舊交融的獨特生命力，搭配「勇敢追夢-比基尼辣妹自行車團」輪耀集希燈塔，象徵燈塔旅遊正式啟動。

最後一場活動為10月8日的「嘉義雙教堂浪漫騎旅-42K」，以幸福氛圍完成一日雙教堂（高跟鞋教堂及水晶教堂）。(攝影/王雅芬)

雲嘉南管理處表示，三場活動特別邀請「外景男神-廖科溢」、「啦啦隊女神-梔梔」、「單車女神-Eva」為行銷嘉賓，介紹環騎圓夢APP紀錄，多元自行車路線「夕鹽段」、「台江段」等特色路線，同步行銷雲嘉南轄內觀光圈「食、宿、遊、購、行」。後疫情時代，健康、知性、享受美味的輕旅行，預計結合30-50家在地業者共襄盛舉，除延續「鹹味浪潮」品牌，辦理國旅新浪潮的特產文創市集，還有一系列的報名消費券加碼贈、國家地理雜誌數位徵件、指定住宿抽美利達自行車、觀光圈體驗券、在地伴手禮…等好康，有興趣的民眾不妨以自行車健康騎為開端，開啟不一樣的旅遊新玩法。更多活動訊息請上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/swcoast)或伊貝特報名網站(https://bao-ming.com/2022bikefuntour)查詢。