由教育部與臺北市政府教育局指導與支持的全國高級中等學校111學年度工業類學生技藝競賽將於11月22日至25日於臺北市六大競賽場地隆重展開。臺北市自102年承辦全國工業類科學生技藝競賽至今已近九年，本年度主辦學校為南港高工，協辦學校大安高工、木柵高工、松山工農、臺北職能發展學院及臺北城市科大。競賽總獎金高達30萬元，加上各方企業與廠商熱心贊助及配合，各項籌備工作與場地建置已陸續完善。

贊助商點將家投資股份有限公司代表人陳景松表示，自己是技高冷凍空調科畢業，歷來支持工科人才培育不遺餘力，本次在南港高工工作團隊的拜訪與邀請下，將提供獎勵金鼓勵獲獎學生及指導老師，預計頒發六項獎勵金，凡參加本次競賽獲得金手獎前五名之學生及其指導教師(如金手獎不到五名時可從缺)，獎勵金及謝師金金額為：

(一)第一名:獎勵金8萬元(學生獎學金56,000元，指導老師謝師金24,000元)；

(二)第二名:獎勵金7萬元(學生獎學金49,000元，指導老師謝師金21,000元)；

(三)第三名:獎勵金6萬元(學生獎學金42,000元，指導老師謝師金18,000元)；

(四)第四名:獎勵金5萬元(學生獎學金35,000元，指導老師謝師金15,000元)；

(五)第五名:獎勵金4萬元(學生獎學金28,000元，指導老師謝師金12,000元)；

點將家代表人陳景松先生(右)、南港高工劉美慧校長(中)、南港高工林謙育主任(左)於台中。(照片/南港高工提供)

此外，活動並提供參賽師生「職人精神獎勵摸彩金」每人新台幣5,000元，計80份，鼓勵從競賽到頒獎典禮全程參與的師生，充分落實職人有始有終的堅毅精神，也期待同學們能在這次的競賽中吸取經驗，對未來的方向更加明確。