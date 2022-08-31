8月30月是國小111學年度第一學期的開學日，湖山國小學生有三個開學活動，象徵對新學期的"三好"新展望，包括：1.在「好心情圖書室」外與貓頭鷹留言板合影，留下開學Day1的紀念照片，期許自己不斷學習新知，天天都有「好心情」；2.參加才完工的校園新遊戲場啟用典禮，相信從開學Day1開始就能每天和同學玩得「好開心」；3.從開學Day1中午開始，就享用來自日本熊本縣的香鬆加入米飯中食用，每週一次補充鈣質，享用天然風味「好健康」。

開學日是新學期學習的開始，全校每位學生都與貓頭鷹留言板合影，留下開學Day1的紀念照片，期許自己透過閱讀，不斷學習新知，豐富學識，感受到自己的成長，天天都有「好心情」。(照片/湖山國小提供)

位於陽明山國家公園範圍內的湖山國小，因為陽明山區有貓頭鷹出沒，且希臘神話中貓頭鷹因為是智慧之神－雅典娜的化身，而被視為智慧學識的象徵，因此以貓頭鷹圖案來設計好心情圖書室外牆的造型留言板。開學日是新學期學習的開始，全校每位學生都與貓頭鷹留言板合影，留下開學Day1的紀念照片，期許自己透過閱讀，不斷學習新知，豐富學識，感受到自己的成長，天天都有「好心情」。

今年又新增一座木造遊戲設施，在開學日一早就安排安全宣導暨啟用典禮，讓學生了解遊戲安全的重要並遵守遊戲禮儀，從新學期的Day1開始就和同學玩得「好開心」。(照片/湖山國小提供)

湖山國小連續於110、111年暑假改善校園兒童遊戲場，讓學童的遊戲場不僅安全更增添了許多新的元素，去年完成改善的磨石子溜滑梯讓學生感受速度感、新增的紅色攀爬架是學生享受居高臨下視野的好地方；今年又新增一座木造遊戲設施，在開學日一早就安排安全宣導暨啟用典禮，讓學生了解遊戲安全的重要並遵守遊戲禮儀，從新學期的Day1開始就和同學玩得「好開心」。

「垂繩攀岩」需要拉著繩子踩著攀岩塊下來，能讓孩子體驗攀岩。(照片/湖山國小提供)

111學年度湖山國小獲得「日本熊本縣國際香鬆協議會」捐贈一整年份的「御飯之友」－香鬆，於開學Day1開始每週一次添加在米飯中食用，不僅讓午餐增添風味，也補充學童成長所需的鈣質。這份來自日本的美好，源自臺灣在日本大地震時伸出援手，而使得國際香鬆協議會透過香鬆跟世界交流和分享愛，因而讓湖山孩子們感受到日本透過家鄉美食分享的跨國友誼，在享用天然風味的同時也有被愛的溫暖，身心都「好健康」。

111學年度湖山國小獲得「日本熊本縣國際香鬆協議會」捐贈一整年份的「御飯之友」－香鬆，於開學Day1開始每週一次添加在米飯中食用。(照片/湖山國小提供)

二年甲班學生童詩涵說：「在貓頭鷹留言板拍照很開心，留言板有磁性可以貼字和圖片上去。」林以恩表示喜歡新遊戲設施的「木樁吊橋」，因為「搖搖晃晃很好玩，可以訓練平衡感。」蕭佑安則特別喜歡玩「垂繩攀岩」，因為「拉著繩子踩著攀岩塊下來，讓我有運動到!」；媽媽來自日本的趙諒說：「感謝臺灣在日本大地震時提供協助，讓我覺得感恩，也覺得日本贈送香鬆分享愛很棒，尤其因為有送給我的學校－湖山國小，我在吃的時候特別覺得新鮮好吃和感恩!」每餐都想吃。