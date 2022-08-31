經濟部中小企業處日前公布111年度「金育獎-績優創育機構及績優經理人」得獎名單，嘉南藥理大學研究發展處創新育成中心榮獲績優創育機構及績優經理人獎雙項肯定，金育獎旨在表揚具高度服務熱忱及輔導能量之創育機構及經理人，肯定與鼓勵其在輔導及服務中小企業卓越表現，此次一舉獲得雙料獎項，足以顯示嘉藥培育企業能量受到肯定。

嘉藥創新育成中心自94年9月成立以來，結合該校「智慧健康」及「食藥粧安」發展主軸、「物聯網」創意思維及地方創生與協助5+2產業發展，與國立臺南大學創新育成中心及臺南市工商發展投資策進會共組「台南市在地產業創生機構聯盟」，佈局「民生化工、生技醫藥及電子資訊」重點產業，深耕「美粧食品」等關鍵產業，希望發揮地方特色、發展出最適合的在地經濟。

嘉藥創新育成中心資深經理人暨執行長陳婉嫺表示，對榮獲績優經理人獎倍感肯定與榮耀，她也指出少子化、高齡化、青壯年人口外移、城鄉發展不均，是現今社會要面對的問題，透過培育企業創新轉型，提供企業人才培訓、技術研發等，發展出能夠被市場需要的商業模式，加深人與土地的連結，才能讓地方或品牌長久運營，找回在地活力，使偏鄉也能漸進發展。

透過培育企業創新轉型，發展出能夠被市場需要的商業模式，加深人與土地的連結，才能讓地方或品牌長久運營，找回在地活力。(照片/嘉南藥理大學提供)

嘉藥副校長兼研發長張翊峰認為，企業在創業過程中，經由多方資源串接及資源挹注，可望協助企業穩定成長，共創區域資源發展，學校也能善盡社會責任，為地方產業一份心力。