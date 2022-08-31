新北市青少棒代表隊於日前才剛榮獲美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽隊史第3冠，今(31)日市政會議，代表隊特別帶著小馬冠軍盃，將奪冠的榮耀與喜悅分享予市長。侯友宜市長嘉勉球員及教練並頒發84萬獎勵金，同時也為9月2日即將啟程赴美國佛羅里達州挑戰「2022年第30屆U-18世界盃棒球賽（U-18 Baseball World Cup）」的中華青棒代表隊舉行授旗儀式，望再創佳績為國爭光。

侯友宜市長嘉勉青少棒國手，冠軍隊回贈簽名球（照片/教育局提供）

新北市青少棒代表隊曾於2016、2018年代表臺灣獲得美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍，今年在總教練邱耀宇領軍下，冠軍戰中以4:1擊敗全勝墨西哥隊，再度奪冠，將世界冠軍帶回新北市；今年新北市青棒代表隊再獲中華青棒代表隊組訓權，即將於9月2日赴美國佛羅里達州挑戰「2022年第30屆U-18世界盃棒球賽（U-18 Baseball World Cup）」。

侯友宜市長授旗青棒代表隊超給力 ，盼捧2連霸金盃回新北（照片/教育局提供）

市長侯友宜表示，為選手們德表現感到無比的驕傲，期許青棒代表隊延續小馬盃青少棒錦標賽奪冠氣勢，衛冕世界冠軍，直取2連霸，為臺灣在國際棒球舞臺再寫下漂亮一頁，同時感謝周宗志總教練及教練團辛苦付出。教育局表示，此次中華青棒代表隊球員以穀保家商為主體，球隊成員包含鶯歌工商、陽明高中、平鎮高中、南英商工、北科附工、麥寮高中等6校共20位選手，將參加9月9日至18日在美國佛羅里達州舉辦的U-18世界盃棒球賽，與12個國家代表隊角逐冠軍盃。

奪得世界青少棒錦標賽冠軍瞬間的喜悅

教育局長張明文表示，U-18世界盃棒球賽是世界最高水準的青棒賽事，參賽球隊都是各國國家明星隊，甚至不乏小聯盟準職業球員，比賽的強度更勝以往，所面臨的挑戰也將非常嚴苛險峻，期待新北代表隊突破自我、發揮實力及展現集訓成果，打出精采表現，攀上世界頂端。