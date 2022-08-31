驚悚之作【死噬】，將在9月23日於台灣正式上映，本片由【露西】億萬導演盧貝松，打造媲美【怪奇物語】奇幻冒險！是【亞瑟的奇幻王國】的暗黑延伸，不到最後一刻絕對猜不到結局！驚駭融合【德州電鋸殺人狂】【魔山】，反轉直逼【在黑暗中說的鬼故事】！盧貝松的愛女塔莉亞貝松也同時加盟演出，誤入聖地巡禮的致命陷阱！

當【怪奇物語】遇上【牠】，不到最後一刻絕對猜不到結局，法國名導盧貝松（Luc Besson），2006年推出結合真人與動畫的電影【亞瑟的奇幻王國：毫髮人的冒險】（Arthur And The Minimoys），一舉震撼全球影壇。從2006年到2010年間，盧貝松更親自將這部兒童讀物改編成三部系列電影，並在歐洲國家大獲成功，更發行多款電子遊戲。童書不僅全球狂銷300萬冊，三部曲電影更吸引超過全球1400萬觀眾觀賞，國際票房收入高達1.92億美元（約新台幣58億元）。

【死噬】劇照2(照片/劇組提供)

此外，盧貝松也不斷回溯並創新自己的作品風格，曾試圖以【星際特工瓦雷諾：千星之城】（Valerian And The City Of A Thousand Planets）打造全新版的【第五元素】（The Fifth Element）；再透過【安娜】（Anna）打造宛如21世紀版的【霹靂煞】（Nikita）。作為監製，他也以【玩命快遞：肆意橫行】（The Transporter Refueled）對他【玩命快遞】（The Transporter）系列進行「重啟」。如今，他持續挖掘作為編劇與監製的成功經驗，於2022年推出全新編製的最新慄作【死噬】，自己的親生愛女塔莉亞貝松（Thalia Besson）也加盟參與演出。

本片不僅取材【亞瑟的奇幻王國：毫髮人的冒險】經典元素，更在其中融合【怪奇物語】（Stranger Things）的奇幻冒險，以及【德州電鋸殺人狂】（The Texas Chain Saw Massacre）、【魔山】（The Hills Have Eyes）的恐怖殺戮，讓主角們的童年美夢，如今成為一場噩夢。尤其全片有許多充滿創意的殺戮方式，不到最後一刻絕對猜不到結局，驚悚反轉更直逼【在黑暗中說的鬼故事】（Scary Stories to Tell in the Dark）。這不僅是盧貝松首部在法國被列為「12 歲以下禁止觀賞」的【亞瑟】延伸之作，更成為該系列首部用法語拍攝的電影。

【死噬】劇照(照片/劇組提供)

巴泰勒米格羅斯曼（Barthelemy Grossmann）於2005年執導首部短片【Tot ou tard】，並在2007年推出首部執導劇情長片【13 m²】，並同時參與演出。該片描述一群暴徒在攻擊之後，被迫躲在13平方公尺藏身處的故事。之後他陸續執導多部影集作品，並在2022年推出睽違15年的第二部導演劇情長片【死噬】。由於這是法國名導盧貝松（Luc Besson）擔綱監製與編劇的作品，劇情更取材【亞瑟的奇幻王國：毫髮人的冒險】（Arthur And The Minimoys）元素，也讓本片製作消息一出，馬上獲得全球影壇高度關注，也讓他的名聲跟著水漲船高。