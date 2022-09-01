台北市簡姓宗親第七屆第二次理監事聯席會議於8/31日舉辦，出席嘉賓來自台灣各地區理事長及宗親代表，簡又新前外交部長、簡太郎前秘書長、簡鴻文董事長、簡漢生等產官學界宗親等理監事出席聯席活動。

台北市簡姓宗親第七屆第二次理監事聯席會議由簡廷在理事長頒發聘書給簡又新董事長。(攝影/王雅芬)

簡廷在理事長自接任以來由衷希望能透過宗親聯誼活動的機會，分享宗長承先啓後與成功經驗的傳承，更積極推動藉由宗長畢生的智慧、資力曾在貢獻社會經濟發展奉獻心力，希望自己在退休之際呼籲並響應聯合國永續精神，傳承新世代。

台北市簡姓宗親第七屆第二次理監事聯席會議，各地區理監事長與多位宗親代表會後大合照。(攝影/王雅芬)

永續經營才能愛台灣，愛台灣更要永續傳承好的文化與智慧，本次理監事聯席活動特聘請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使演講，分享2050全球淨零碳排限時賽、台灣ESG的未來商機與挑戰，為呼應全球淨零趨勢與環境永續目標，未來有關碳盤查，碳足跡、碳費、碳稅、因應永續能源的無限新商機。

時代變遷、宗親世代傳承，需要有良好的環境、良好的社會文化，人民更需要擁有健康保障與永續能源的觀念，此次聯席活動中特聘宗親簡又新董事長提攜傳承。一起推動綠色經濟產業發展，與享受後續潛力無窮的高端無煙囪產業經濟。