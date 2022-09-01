弘光科技大學國際餐旅青年學習社舉辦環台義煮活動，因疫情影響不斷延後，最後雖從5間家福機構縮減至3間，終於在8月底圓滿完成，青年學習社為了讓院童有難忘的回憶，今年特別設定以懷舊童玩為主題，邀請年近80歲的「陀螺阿公」賴三義與徒弟現場表演打陀輪、獨輪車，同時結合美髮系的未來設計師進行義剪，場面非常熱鬧。

弘光科大國青社環台義煮，學生準備西式套餐。(照片/弘光科技大學提供)

活動總召楊承逸表示，在餐旅系及社團老師吳松濂、許凱敦、楊勝堯的共同指導下，邀請沙鹿信望愛智能發展中心院童到校參加活動，開學前繼續接棒前往彰化縣二林喜樂保育院、桃園市台灣國際兒童村為院童義煮。這次以台灣童玩為主題，現場擺設有復古叭噗冰淇淋、棉花糖、童玩等特色攤位，讓院童體驗有趣的童玩。餐點則是準備西式套餐，主餐是烤雞佐白醬奶油義大利麵，附餐有薯條、元氣沙拉、鮮焗時蔬、甜點及水果，會後更安排美髮系學生義剪，事先已經有近20人預約剪髮。

弘光科大國青社環台義煮，邀請陀螺阿公賴三義表演童玩。(照片/弘光科技大學提供)

活動當天的開場由火舞藝術社的學生表演迎賓舞，接續一連串的動手DIY遊戲活動，在大哥哥、大姊姊的帶領下，院童玩劍玉（又稱為「日月球」）、提前寫教師節感恩卡片與帶動唱。其中最讓小朋友期待的，就是年近80歲的陀螺阿公賴三義以及他的徒弟表演打陀螺、騎獨輪車的演出。賴三義阿公一邊解說陀螺的由來，一邊打陀螺，讓院童看得目瞪口呆，直呼：「哇！好厲害喔！」騎單輪車時更是全場歡呼。接著再由院童親自下場體驗玩陀輪，有人一連挑戰了很多次好不容易才成功。待遊戲完成，院童們期待重頭戲美味西餐佳餚上桌。

弘光科大國青社環台義煮結合美髮系義剪。(照片/弘光科技大學提供)

院童表示，每年弘光的大哥哥、大姐姐們都會準備好吃的菜給他們吃，還會安排很多有趣的遊戲，讓大家都很開心。「活動前一天老師跟我說要來參加活動，開心的睡不著，餐點很好吃，遊戲也很好玩。」另外一位院童說，這次來除了享受美食、玩遊戲，還在吃完午餐後剪頭髮，「活動行程滿滿，很豐盛的一天，超級高興。」

餐旅系學生哖佩萱指出，去年以協助學長姊的角色參加義煮，今年換自己籌辦，覺得壓力很大但是卻很開心，尤其看到院童露出笑容，跟你說謝謝，便覺得欣慰，「快樂很簡單，就是陪伴、幫助別人。」