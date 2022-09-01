由教育部指導、國立高雄大學電機系辦理的「2022年教育部智慧晶片系統應用創新專題實作競賽」， 8月31日舉行頒獎典禮獲獎名單出爐。本計畫由初賽169支團隊脫穎而出的45支團隊分組同臺競技，分為「智慧健康」、「智慧終端裝置」及「智慧環境」三大組別，各組分取金獎、銀獎、銅獎一名，佳作獎五名。本屆金獎、銀獎及銅獎團隊將於11月獲邀參加有電路設計領域「亞運」之稱的「國際電子電機工程師學會亞洲固態電路學術研討會」(IEEE Asian Solid-State Circuits Conference，A-SSCC)，並於會上展示競賽作品，進一步與國際交流。

智慧終端裝置類組金獎「高效能車用終端影像除霧演算法與晶片架構設計」獲獎作品之除霧功能示意圖。（圖片/教育部提供）

本次競賽聚焦於運用晶片系統技術、感測器技術或平臺，以解決健康、終端裝置及環境上的議題。競賽計畫主持人國立高雄大學工學院陳春僥院長表示，今年競賽邁入第二屆，除鼓勵精進軟硬體研發技術的深度、發揮設計技巧及創新應用，可針對場域需求或挑戰來實作開發作品，而本競賽更是師生專題作品展示推廣與交流的平臺，促進研究與實務接軌。

由國立雲林科技大學電子系學生所組成「你是我的眼」團隊獲得智慧健康組金獎。（照片/教育部提供）

智慧健康類組金獎，由國立雲林科技大學電子系學生劉睿謙、陳奎翰、洪偉鈞、鄒欣原及趙殷霆等5人所組成「你是我的眼」團隊獲得，獲獎作品為「基於深度學習結合雙眼視覺協助盲人避障」。本作品使用 Nx Xavier平臺，以雙眼攝影機讀取使用者前方資訊，利用三軸加速度感測器結合 SIM7600CE 4G及附加按鈕，讓使用者可應付受傷等緊急狀況。例如在行進間可透過物件辨識偵測斑馬線及人行道邊緣，以語音導引使用者正確的行進方向。另外，發生緊急情況亦會經由跌倒模組通知家屬 GPS 位置以確認狀況。

由元智大學電機系學生所組成「終端除霧工坊」團隊獲得智慧終端裝置類組金獎。（照片/教育部提供）

智慧終端裝置類組金獎，由元智大學電機系學生張瑄祐、徐嘉成、吳奕帆及廖千慧等4人所組成「終端除霧工坊」團隊獲得，獲獎作品為「高效能車用終端影像除霧演算法與晶片架構設計」。先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistant Systems，ADAS)是許多車廠熱門發展項目，而影像除霧則扮演行車終端運算核心技術，可將行車影像中的霧消除，在起霧環境中提供ADAS清晰行車影像。本設計在功耗、面積、硬體使用效率皆有優秀的表現。

由國立中山大學資工系學生夏國豪、邱昱馨及翁郁棋等3人所組成「Space Combo」團隊獲得智慧環境類組金獎。（照片/教育部提供）

智慧環境類組金獎，由國立中山大學資工系學生夏國豪、邱昱馨及翁郁棋等3人所組成「Space Combo」團隊獲得，獲獎作品為「物件偵測加速邊緣系統於智慧水產養殖環境之應用」。本作品提供傳統養殖產業智慧化的養殖方式，在應用面上更精準監控養殖環境，以節省人力成本，並獲取傳統養殖無法即時觀測的數據，例如：活動力、數量、體型等；技術面上將軟體訓練後的模型和權重透過自行開發的人工智慧編譯器(AI compiler)與驅動器(driver)轉換成定點數最佳解，並將轉換後的資料和硬體指令集置入記憶體，利用自行設計之神經網路加速器支援不同的神經網路運算。該物件偵測邊緣加速系統曾實際應用於白蝦養殖場域，實際監控白蝦養殖的過程。

智慧環境類組金獎「物件偵測加速邊緣系統於智慧水產養殖環境之應用」獲獎作品之成果示意圖。（圖片/教育部提供）

本競賽對於促進大專校院學生及學研機構接軌晶片產業實際應用有巨大的引導效益，藉由參賽成員相互競技，冀望為臺灣晶片產業引入新血及創新想法，利用各種腦力激盪，為產業注入新的活力與希望，使臺灣晶片產業深耕垂直領域整合及橫向合作，期盼此競賽為臺灣培育出更多智慧晶片系統與應用創新人才，創造更大產值。