近期舉辦完兩場賽事的臺北市體育總會拳擊協會郭枝來理事長，競賽結束後受訪強調拳擊不是蠻橫較勁而是鬥智鬥勇。郭理事長除了對拳擊發展與人才培育不遺餘力，也積極爭取企業認養拳擊選手，讓選手們無後顧之憂全力在拳擊舞台上發揮；他也主動表達願意到認養企業義務講座，傳達拳擊運動的精神及其魅力所在，盡畢生心力推廣拳擊運動，是郭理事長一生的職志。

近日的兩場拳擊賽事讓郭枝來理事長欣喜萬分，因包括全中運拿冠軍的選手都前來共襄盛舉之外，這次有對雙胞胎兄弟在冠亞軍爭霸賽上，充分展現拳擊運動鬥智鬥勇、互不相讓的君子之爭。「在拳擊場上很難得看到雙胞胎相互對抗奪冠的例子，兩兄弟都全力以赴為自己喜愛的拳擊運動寫下輝煌戰績，令在場的觀衆看得感動不已。」

除了努力推廣拳擊運動之外，熱愛拳擊的郭枝來理事長，積極向企業喊話，努力為拳擊運動選手爭取贊助與認養；郭理事長說，拳擊是可以培養孩子鬥智的運動，而全世界輕量級拳王最多的國家是日本，重量級拳王也都在歐洲，個個是先進的國家，這也再次突顯拳擊運動是靠頭腦，而不是蠻力。「只要你的孩子在練拳擊，我保證他不會在路邊打架，因為拳擊是一個訓練修養和武術道德的運動。」郭理事長驕傲的說，「在路邊被打死的絕不會是拳擊選手，因為壞人也打不倒我們。」

郭枝來理事長表示「當年我對拳擊運動正熱衷時，家人給的資源也很有限，還責備打拳擊也沒錢賺，其實許多家庭是沒辦法負擔選手一路栽培的花費！」真心期盼企業的認養與支持，讓選手無後顧之憂全力在拳擊培訓上努力。「企業贊助拳擊選手，努力做公益，又可以節稅，也讓台灣的拳擊運動讓更多人看見，進而培養更多的世界拳王，何樂而不為！」衷心期盼企業界的大力支持。

「拳擊是先進國家必需推動的運動，也可以訓練一個孩子勇於面對困難，解決問題，絕不逃避的信念。」在積極爭取企業認養拳擊選手之際，郭理事長也經常受邀到學校義務講座，告訴莘莘學子，拳擊運動所展現的運動修為及武術精神。待疫情趨緩後，預計今年底將舉辦一場拳擊國際職業賽事，熱愛拳擊的朋友拭目以待。