我國參加2022年第15屆國際地球科學奧林匹亞競賽8/31日傳來捷報，在34個國家、204名參賽學生當中，我國8名代表參賽學生總計獲得2金5銀1銅，國際排名以學生競賽總成績計算為第4名。個人賽事方面，我國代表隊2位金牌獲獎者為來自臺北市立建國高級中學學生王政凱（個人排名第9名）及高雄市立高雄高級中學學生林子翔（個人排名第11名）；銀牌獲獎者分別為臺北市立建國高級中學學生涂宇軒（個人排名第23名）、國立新竹高級中學學生謝承安（個人排名第25名）、國立臺灣師範大學附屬高級中學學生蘇軒漢（個人排名第26名）、國立新竹高級中學學生王德名（個人排名第60名）及高雄市立高雄高級中學學生蕭皓澤（個人排名第61名）；1位銅牌獲獎者為國立花蓮高級中學學生王道一（個人排名第103名），整體表現優異。

本屆國際地球科學奧林匹亞競賽由義大利主辦，以線上賽方式辦理，各國代表隊伍在各自國內尋覓符合大會規定場地參賽，並依規定建置競賽環境及安排監督人員。參賽學生須上網閱讀大量英文資料，並依照數據進行分析歸納與答題，競賽題目充滿創新與挑戰，賽事相當符合我國108課綱探究與實作的精神。

由國內大學10多位教授、學者組成輔導團隊，負責本年度選、培訓工作，歷經國內初選、複選、決選研習營共3階段，從523名學生當中選出8名學生代表參與共計6個競賽項目。其中國家團隊野外考察(National Team Field Investigation, NTFI)在國立臺灣大學海洋研究所教授黃千芬、淡江大學電機工程學系教授劉金源共同指導，以及國立海洋科技博物館的協助下，組成2個隊伍參賽，在25個參賽隊伍中，獲得1金1銀佳績。

本次代表團由國立臺灣大學大氣科學系教授郭鴻基擔任領隊、國立中央大學大氣科學系教授林沛練擔任副領隊，並由國立臺灣師範大學地球科學系教授陳卉瑄、副教授賴昱銘、國立臺灣大學海洋研究所教授曾于恒、副教授林卉婷及淡江大學物理學系助理教授秦一男協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，8月25至30日參與競賽，31日公布成績並舉行閉幕典禮。

為獎勵學生爭取優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

國教署表示，我國自2007年起參加國際地球科學奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計獲42金、21銀、2銅，為促進國際交流並爭取榮譽，我國將持續培訓優秀學生參與競賽。