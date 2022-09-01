教育部首度主辦「大專校院學生生命教育體驗與研習」，為培養學生自我覺察與面對挫折的知能，活動由南華大學承辦，於8月29日至30日在南華大學登場，為期兩天的研習營匯聚100位來自60所學校73個系所的大專生參加。該活動結合跨域學習與在地體驗，啟發學生對生命教育的反思、關懷與尊重，讓生命教育從校園生活中落實，進而推廣至家庭與社會。

教育部專門委員陳添丁及專業助理何依娜特地蒞臨指導並全程參與兩天的活動，除了歡迎來自全國各地的學生參與本次活動，勉勵大學生豐富自我人生經歷，尋找與思考適合自己的未來之外，並感謝南華大學校長兼教育部生命教育中心主任林聰明與南華大學副校長兼教育部生命教育中心副主任林辰璋帶領團隊籌辦活動，讓每一位學員都獲益良多，不僅強化自身的正能量，更懂得如何將生命教育的能量加以推廣與傳遞。

透過「SDGs大地遊戲」，讓大學生了解聯合國永續發展目標及人類面臨的環境問題。(照片/南華大學提供)

此次研習營以生命教育體驗為主軸，規劃豐富多元的內容，第一天特別邀請女子拳擊國手陳念琴進行專題演講之外，也安排一系列的跨域體驗學習，帶領學員體驗觸動五感的瞬間，感受生命的頻率世界；從生命教育的角度認識「植物固碳」並進行實地量測教學，也透過「SDGs大地遊戲」了解聯合國永續發展目標及人類面臨的環境問題，甚至參觀了南華大學最新落成啟用的「臺灣生命教育意象館」，讓學員們體驗從生命的誕生、歷經老年到往生的歷程，並透過VR虛擬實境感受自我的告別式，啟發學生對生命的尊重，並懂得珍惜與感恩。

林辰璋副校長為研習營學員介紹解說南華大學「臺灣生命教育意象館」。(照片/南華大學提供)

第二天活動則規劃學員深入在地進行體驗學習，並特別安排至有機農業大使陳世雄所設置的「City Bear生態農場」，讓大家親近大自然，認識可以處理有機廢棄物並創造循環經濟的「黑水虻」，也深入了解蜜蜂對自然生態永續的重要性，由於人類賴以維生的食物多數需依賴蜜蜂授粉，因此保護蜜蜂有助於解決全球糧食供應，並有效消除發展中國家的饑荒問題，防止生物多樣性喪失及生態系統退化，以實現永續發展的目標。透過實地參訪更能喚起大家對環境永續的重視，並用行動力愛護生態環境，讓地球永續。

帶領研習營學員參觀「萬國戲院」，認識大林鎮的文化資產及地方創生成果。(照片/南華大學提供)

此外，安排前往「大林慢城」參觀「萬國戲院」，讓學員們認識大林鎮的文化資產，見證在地青年回到家鄉，結合各界資源一起說大林的故事，促進地方發展的成果。希望能藉此鼓勵青年回鄉帶動地方創生。在參訪體驗過程中，讓學員深刻感受到在地的南華大學協助大林鎮通過國際慢城認證，建立共好共融。多年來藉由USR計畫，南華大學師生深入社區，串聯在地影響力、擴散慢城意涵，推展地方文化，打造宜居城鎮，更將生態農業產業、慢食慢遊鏈結、慢城經驗擴散至國內、外場域，充分發揮大學資源整合的角色，善盡大學社會責任。

學員分組討論生命教育五大素養凝聚共識，分享學習成果。(照片/南華大學提供)

為期兩天的研習營，最後以團體動力學分組討論生命教育五大素養凝聚共識，也藉由反思回饋，讓大家在互動交流下彼此學習與成長，並更加了解生命的價值與意義，相信學員們皆滿載而歸。