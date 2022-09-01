玄奘大學致力培養影視製作專業傳播人才，積極推廣學生參與產學合作和推廣教育，今年度學生參加該校傳播學院與台北市電影委員會合作之「影視產學合作計畫」，其中三組學生創意結構獲得多數評審肯定。此外，大傳系師生亦參與今年暑期全國中等教育學校運動會教育部卡巴迪賽事轉播，積極投入與轉播技術顯示學校在影視傳播教學與製作的擘劃符合產業發展須要。

玄奘大學大傳系轉播組技術指導劉建宏先生，正指導助理導播的操作設定。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學大傳系參與111年全國中等學校運動會教育部卡巴迪賽事轉播畫面。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學傳播學院與台北市電影委員會首次合作的「影視產學合作計畫」，大傳系三組得獎的同學《空車》《小雯》《有一天》創意結構得到多數評審的肯定，認為題材非常有深度與發揮空間，目前各組同學正緊鑼密鼓的在台北出外景進行拍攝工作，在指導老師的帶領以及影委會的大力協助下，卯足心力，力求在最後的版本中交出最好的成品。

玄奘大學大傳系參與111年全國中等學校運動會教育部卡巴迪賽事轉播團隊。(照片/玄奘大學提供)

此外，暑假期間玄大大傳系教師帶著同學到花東地區參與教育部卡巴迪賽事轉播，讓同學們積極投入參與轉播實務技術，為未來傳播界培養更多專業人才。當天擔任轉播主持的江明安同學表示，能有這樣的實戰經驗，對自己來說是非常特別的，過程中學習到很多，很感謝學校能讓我們在學過程中就有現場轉播的機會。

玄奘大學傳播學院111年開設「空拍機體驗營」為新竹區域唯一大學開設課程。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學傳播學院111年開設「影視製作工作坊」課程，邀請業界名師到校上課。(照片/玄奘大學提供)

因應社會與影視產業的快速的變化，新型傳播人才培育刻不容緩，玄奘大學傳播學院在充沛師資和攝影棚設備資源下，近日亦與校內各個學院同步規劃非學分推廣教育班，包括<空拍機體驗營>、<影視製作工作坊>等課程，由該校專任教師和業界名師授課，希望各界人士和青年學子踴躍報名，學習數位影視科技的製作能力和跨領域的學習，並提升文化藝術內涵，為儲備更多專業與時俱進的編導技術人才而推進。