元宇宙風潮席捲全球，義守大學在這一波科技浪潮中，再次展現堅強的實力。「傳播與設計學院」數位多媒體設計學系，攜手「智慧科技學院」資訊工程學系，將上古神話故事「山海經」注入元宇宙科技藝術設計的創意，首創「上古神話VR競技遊戲」。以故事中的涿鹿大戰為核心，設計「赤戰荒城」的沉浸式VR遊戲，豐富且具有深度的藝術表現，在人物劇情的刻畫等細節，都令人感到耳目一新，並一舉獲得經濟部工業局舉辦的「5G Craft 菁英挑戰賽」獎勵，深受主辦單位讚賞與肯定。

獲獎團隊是由數媒系四年級的賴品妤、柯廷翰、陸語彤、蔡進賢，及資工系李岳勳等5位學生共同組成，以「赤戰荒城」為主題，開發連線對戰VR競技射箭遊戲。整個遊戲透過擬真場景設計、3D人物角色及遊戲對戰特色，融入涿鹿大戰中黃帝與蚩尤陣營的精彩劇情，並加入VR體感電競技術的亮點，玩家以持弓箭的方式，射箭攻擊敵軍陣營，大家化身英雄與敵營一決高下，將上古神話注入元宇宙科技元素，打造擬真的身歷其境遊戲體驗。

義守大學年輕世代結合專業與創意，將「山海經」注入元宇宙科技元素，傑出表現深獲外界肯定。(照片/義守大學提供)

擔任團隊組長與程式開發的賴品妤表示，組員結合學校所學的專業，發揮年輕世代的創意，成功塑造出山海經裡的人物造型與場景設計特色，在團隊共同努力之下，作品能夠獲得主辦單位高度肯定，感到很榮耀。擔任遊戲企劃與動畫特效的大四生柯廷翰也說，很感謝學校鏈結業界資源透過產學合作，提供學子有一個實現創意的舞台；尤其在重新詮釋上古神話故事的過程中，從中瞭解到文化精髓外，還能藉此機會與業界合作，在學期間就能銜接職場，熟悉未來就業市場的樣貌，收穫非常多。

義守大學元宇宙浪潮再起，學生以上古神話結合VR電競遊戲，以「赤戰荒城」榮獲全國5G菁英挑戰賽獎勵。(照片/義守大學提供)

數媒系主任孫志彬進一步指出，這次參賽作品是學校與中華上古神話山海經文化藝術公司「山海經」產學合作計畫的成果之一，學生將上古神話「山海經」注入元宇宙科技元素，榮獲全國5G菁英挑戰賽獎勵，作品將於高雄電競博覽會公開展出。此次義守大學的學生，不但展現出藝術與科技完美結合的堅強實力，同時，從學生傑出的表現，軟硬體資源的投入接上了未來趨勢軌道，更是證明義守大學在元宇宙的創新教學上領先全國。