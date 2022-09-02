醒吾科大表藝系大三學生黃米溱，在華流之星第三屆演員徵選中脫穎而出，成為怡佳旗下藝人，並獲得華劇《門當互懟愛上你》演出機會。劇中他的角色是飾演因為緊張就流鼻血的社區總幹事，是一個極具挑戰的角色，他很感謝「醒吾三立影視學院幕前班」完整的培訓課程奠定表演基礎，在每次的試鏡不斷磨練精進，才能獲選演出。

《門當互懟愛上你》第一集在醒吾科大操場拍攝取景，劇組人員與表藝系近40位學生在34度的高溫下，仍用心排練開心參與演出。(照片/醒吾科大提供)

《門當互懟愛上你》第一集就選在醒吾科大操場拍攝取景，描述男女主角在學校接力賽時，女主角不小心拉下男主角運動褲的尷尬場面，近40位醒吾科大表藝系學生在黃智涵與王鏡冠老師帶領下，一起參與演出。劇中出現啦啦隊畫面也是由醒吾科大同學們演出，透過豐富表情、誇大的肢體動作炒熱拍片氣氛，雖然只在接力賽過程中露臉，三立劇組工作人員及演員們為求拍攝畫面完美，在34度的高溫下拍攝一整天，大家還是非常敬業、活力滿滿的完成拍攝。

醒吾科大表藝系黃米溱曾在中國河北廊坊的舞蹈教室教小朋友跳舞。(照片/黃米溱提供)

黃米溱表示，總幹事這個角色對她是一個演技的考驗與磨練，因為角色設定為緊張就會流鼻血，但面部表情又必須內斂，收放之間都要拿捏精準。所以在劇中會看到她不斷流鼻血的鏡頭，是一部非常適合全家在用餐放鬆時看的家庭輕喜劇。黃米溱認為不要怕沒被選上，這次不行並不代表你不行，而是可能現階段或主題不是評審要的，不要怕失敗也千萬不要放棄，因為她也是歷經多次失敗一直不放棄，才入選了華流之星。

黃米溱的導師表藝系方靜琦老師表示，醒吾科大是時尚藝術產業界喜歡合作的對象，包括「醒吾三立影視學院」及「醒吾伊林學院」皆已成為學校正式課程的一部分，還有很多像黃米溱一樣優秀的學長姊們，可以分享許多難能可貴經驗，歡迎對表演藝術有興趣的同學加入醒吾科大流行藝術學院。

醒吾三立影視學院成立三年，已培訓出許多優秀幕前及幕後影視專業人才，學生透過選修依個人興趣，可報名參加幕前班或幕後班課程，提早進入業界學習。表現優異學生有機會進入菁英特訓班，並獲得戲劇演出機會或參與幕後節目製作，畢業後就能在自己喜歡的舞台上發光發熱。