新北市教育局今(9/2)日舉辦教育創新實驗室成立記者會，由新北市副市長劉和然、國立政治大學李蔡彥校長及新北市實驗教育學校、機構、團體及學生共同參與，宣布新北市教育創新實驗室正式成立，活動現場也邀請忠山實驗小學自治市的小市長海心媚同學演出古箏獨奏，展現實驗教育孩子的學習成果。

張明文局長表示：打造全國唯一「新北市教育創新實驗室」。(照片/新北教育局提供)

為更有效推動新北市實驗教育發展，111學年度全國首創攜手高教，與國立政治大學合作打造全國唯一「行政」、「師培」及「研究創新」三合一的「新北市教育創新實驗室」，未來四年預計投入2,400萬元的經費，目標致力於推動專業的審議、輔導及支持系統、開辦多元創新的師培課程並定期發表國內外國際教育新趨勢報告，為教育現場注入嶄新思維。

忠山實驗小學自治市小市長海心媚同學古箏獨奏。(照片/新北教育局提供)

政治大學李蔡彥校長表示，政治大學是實驗教育推動的重鎮，本次由教育學院郭昭佑院長團隊與新北市共同合作成立教育創新實驗室，透過第三方公正學術機構，促進新北市實驗教育概念引導、師資培訓及正向發展，同時籌組創新實驗教育智庫，建構交流平臺，提供實驗與創新教育新知，注入專業能量，期待政治大學的教育專業能成為新北教育發展的重要伙伴。

新北市教育創新實驗室成立，首創高教資源導入，創造教育多元可能。(照片/新北教育局提供)

教育局表示，實驗教育為新北市重要教育政策之一，搭配教育創新實驗室的成立，專責網站也將正式上線，未來將持續輔導有特定教育理念之學校轉型實驗教育學校，協助對實驗教育有興趣之學生及家長申請非學校型態實驗教育，保障學生學習權及家長教育選擇權，並透過豐富多元的實驗教育師培課程及研究報告，讓豐富的實驗教育理念及教學法能注入體制內學校，期待達到「師師懂實驗、校校能創新」的目標。