中華民國公共關係基金會日前在金融研訓院舉辦「2022傑出公關獎」頒獎典禮，表彰兩年來盡心盡力的公關人員，也透過獲獎作品分享成果表彰公關對社會的貢獻。個人獎項「發言人獎」及「CEO形象獎」部分，公私部門分別由財政部阮清華政務次長、瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛獲得傑出發言人獎，CEO形象獎由瓦城泰統集團徐承義董事長獲得殊榮。而桃園市政府及首次報獎的國立臺灣博物館各獲得兩個獎項，成為今年最大贏家。

世新大學校長公關基金會陳清河董事長致詞。(照片/公共關係基金會提供)

做為台灣國門之都的桃園市政府，以「守住桃園、守護台灣：新冠病毒風暴下桃園防疫模式」及「SARS CoV 2 Omicron variant快速傳播與疫情升溫下，桃園如何成為確診死亡率六都最低」等作品，奪得傑出危機管理獎及優異政府政策溝通獎；衛生福利部中央健康保險署以「健保科技防疫，數位服務轉型」案例，展現全民健保行動快易通健康存摺APP的出色政策溝通成果，獲得傑出政府政策溝通獎。

疫情下，企業端也受到波及，餐飲業更是首當其衝，和德昌股份有限公司(台灣麥當勞)注重員工健康管理，結合數位化資訊傳播增加員工凝聚力，在疫情期間穩定員工向心力，榮獲傑出員工關係溝通獎；台灣大車隊「《醫護挺我，我挺醫護》捐贈計畫」送出250萬元搭車金，用行動表達對全台醫護的敬意與謝意，更超前業界推動計程車防疫措施，守護國人健康安全，獲得優異企業形象獎。

2022傑出公關獎黃肇松評審長致詞。(照片/公共關係基金會提供)

身兼公關基金會董事長及世新大學校長的陳清河表示，本屆為第13屆傑出公關獎，為彰顯公關的價值與效益，每2年辦理一次，迄今已逾20年，近年來雖然受到疫情影響，仍不乏優異的公關個案，透過傑出公關獎的辦理，讓專業的公關從業人員的努力更顯價值。評審長中華日報榮譽董事長黃肇松表示，今年雖受到疫情影響活動辦理明顯減少，但各項報獎作品仍呈現出極具品質的公關力，期待未來公關發揮其功能。