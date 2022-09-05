龍華科技大學觀光休閒系師生日前參加「2022龜山五告讚‧創意踩街虎厲害」藝術踩街競賽，以實際行動支持地方藝文盛會，師生團隊以獅陣滂沱氣勢及學生現場帶動唱跳，為創意踩街注入傳統與現代交織的活力演出，傳達「龍華人，我驕傲」的精神，最後從25組參賽隊伍中脫穎而出，勇奪第一名榮耀，成為全場最亮眼的焦點。

觀休系新生開學前熱情響應開心參與活動。(照片/龍華科技大學提供)

由桃園市龜山區公所主辦的「2022龜山五告讚‧創意踩街虎厲害」藝術踩街競賽，融合地區閩南、客家、眷村、原住民、新住民等各族群，吸引社區組織、民間機構、學校單位等共25組團體報名參賽，共同展現在地特色。當中，龍華科大觀休系主任林昕翰及老師郭政易共同指導團隊，運用傳統獅陣文化，結合在地創校精神，編創以「龍獅Party Time」為題表演，以滂沱氣勢為創意踩街注入龜山多元文化色彩，最後成功拿下第一名的殊榮。

林昕翰主任對龍獅戰鼓團成員行前叮嚀。(照片/龍華科技大學提供)

林昕翰表示，龍獅是吉祥的象徵，地處龜山的龍華科技大學，以地域性的在地故事精神「龍」姿，展現「龍迴鳳舞」的歷史意象，迴龍好比若三條龍同時出現謂之「龘(ㄊㄚˋ)」，意旨群龍飛舞之樣貌，也同時顯示龍華「龍之傳人，耀我中華」人才輩出的創校精神。

本次活動由觀休系進修部8位學生組成的龍獅戰鼓團參與，林昕翰談到除了想將傳統獅陣文化發揚光大之外，也與觀休系大四生蔡勝芳，共同討論創意發想，採用水管及棉繩製作龍的身體，拆下學生家中的聖誕樹燈泡，加上螢光棒，交織出傳統與現代的表演藝術，當晚觀休系師生一起舞動龍獅，展現活力，讓夜晚的龜山更加閃亮，讓參與民眾共同歡享2022龜山虎厲害的盛大嘉年華會。

觀休系系學會成員餐與活動整場默契十足。(照片/龍華科技大學提供)

觀休系大四學生蔡勝芳提到，去年因為疫情沒有舉辦，團員對踩街活動已經是前年的印象，當時僅拿到最佳團隊獎及最佳人氣獎，但今年踩街在暑假沒想到還有大一新生參與，使整個觀休系就是充滿活力，他也興奮補充：「在宣布成績是第一名時，大家難掩興奮地放聲尖叫，真的太開心了！」

龍華科大師生共襄盛舉，參賽隊伍陣容堅強。(照片/龍華科技大學提供)

林昕翰指出，龜山是一處人文薈萃，具有深度文化資源，足以體驗觀光休閒價值的好地方，藉由參與地方節慶活動，讓參與踩街的龍華學子在歷史故事寓意、傳統藝術傳承與現代藝文形式上，體驗不同的表演藝術與觀光休閒美學，充分感受在地藝文踩街的魅力與活力，不僅是非常難得的藝文體驗，也激發師生創意與熱忱，展現師生學以致用的豐碩成果。