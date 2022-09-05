國立高雄科技大學建工校區歷時7年規劃及興建的「毅志樓」宿舍正式落成啟用，9月3日至4日為新生入住宿舍的日期，雖遇軒嵐諾颱風進逼台灣，但並不影響高科大新生入宿行程，五校區宿舍全面啟動，包括學長姐及宿舍管理老師，聯手協助新生安頓入宿。

建工校區新毅志樓報到現場，下圖為第一校區入宿報到處。(照片/高雄科技大學提供)

高科大舊毅志樓宿舍從民國64年啟用，陪伴不少莘莘學子在此度過黃金的求學歲月，歷經40年歲月後，高科大自104年起著手規劃舊毅志樓原址拆除與重建工程，總經費從2.6億元提高到3.2億元，期間歷經數任學務長、總務長等人力投入，終於在111學年度開學前夕落成啟用。

高科大校長楊慶煜表示，大學是追求知識與真理的場域，學習不僅侷限在教室，宿舍的功能和教室、圖書館同等重要。(照片/高雄科技大學提供)

原定新生入住宿舍日期遇到颱風襲台， 3日維持新生入住報到，五校區均有新生搬入宿舍，準備好投入新學期的學習。高科大學務長許鎧麟指出，學生宿舍學長姐與管理老師都有妥善的規劃，會全力協助新生安頓，相關新生入宿座談會、新生始業式等實體活動，都如期舉行。

高科大建工校區的毅志樓男生宿舍落成啟用，邀請校友回娘家分享當年住在舊毅志樓的珍貴回憶。圖左為高科大化材系蔡平賜教授、右為虎尾農工建築科主任呂卓樫。(照片/高雄科技大學提供)

高科大校長楊慶煜表示，雖然新生在風雨中展開大學獨立生活的第一天，但他期許同學們在住宿舍的經驗中，也能學會獨立自主，並且學會與同學交流學習、互助合作，如此才能實踐大學教育的真諦，讓學習從教室延展到圖書館、宿舍，乃至整個校園。新毅志樓共有668床位 (含無障礙學生4床)，估計可滿足今年建工校區大一新生的住宿需求。毅志樓每一層樓的牆面均漆上不同顏色，營造多元活潑的氛圍，此外每一層樓也都有視野絕佳的戶外陽台，鼓勵同學在房間外的公共空間互動，增強了傳統宿舍較欠缺的起居、交流功能。

毅志樓男生住宿共有11層樓，每層樓附有戶外陽台，視野絕佳，遠眺整個建工校區，預料會是學生爭相使用的公共空間。(照片/高雄科技大學提供)

許多人都是在宿舍裡第一次學習自己洗衣服、學習獨立，到最後與室友同學們建立深厚情誼。高科大老校友們認為，當初的舊毅志樓就像求學時期的第二個家，如今看到新毅志樓的誕生，相當欣喜，也期盼學弟妹珍惜學校的資源，好好學習。