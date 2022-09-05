南華大學深耕台灣在地文化，藉由USR計畫，師生深入社區，將生態農業產業、慢食慢遊鏈結、慢城經驗擴散至國內、外場域。日前南華USR計畫團隊率學生於8月前往泰國，除了拜訪姐妹校Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL, 清邁皇家理工大學)簽定MOU，擴展兩校的合作與交流，亦至泰北場域探訪當地社區及及生態農場，持續串聯國際擴散慢城意涵，落實大學社會責任。

南華大學USR團隊去(110)年即與清邁皇家理工大學跨國舉辦具慢意涵的設計思考工作坊，將慢理念與SDGs融入設計思考，以協助建立慢運動的規劃行動能力，並將慢城、慢食結合相關企業、推廣地方特色產業（One Town One Product，簡稱OTOP），建立村落及機構的循環經濟體制。今(111)年7月則舉辦線上台泰論壇，探討青年執行設計思考行動改變疫情影響教育和農業的議題。

為了延續及擴大兩校合作，南華USR計畫團隊通識教育中心主任林俊宏率應用社會學系助理教授呂明哲、專案經理蔡亞璇以及兩位柬埔寨籍學生，日前特地前往泰國與該校簽定MOU，藉以擴散慢城意涵並深化與姐妹校之間的交流，並秉持「資源分享、平等互利、友好合作、共同發展」之精神，建立雙方在教學、地方創生與教職人員交流方面上長期友好的合作關係。

南華大學秉持「資源分享、平等互利、友好合作、共同發展」之精神，建立雙方在教學、地方創生與教職人員交流方面上長期友好的合作關係。(照片/南華大學提供)

林俊宏表示，兩校合作主軸包含大學社會責任內涵之台灣USR計畫及泰國U2T計畫、聯合國SDGs永續發展目標、生命教育，以及綠色大學等方面之經驗交流，希望對創造一個永續及公平的人類社會及自然環境有所貢獻，這也是目前全球大學發展的重要責任及指標。在這個大方向下，具體合作方式相當多元，包括教學及實習、學術研究、校務行政等多層面的合作。

林俊宏表示，兩校合作主軸包含大學社會責任內涵之台灣USR計畫及泰國U2T計畫、聯合國SDGs永續發展目標、生命教育，以及綠色大學等方面之經驗交流。(照片/南華大學提供)

他也補充，目前主要規劃實習交換生、跨國開設實作課程、協助清邁皇家理工大學申請全世界綠色大學評量之認證。特別是在跨國實作課程，著重在培養學生發現問題，規劃設計及實作執行的能力，並評估成效。在兩校跨國合作下，不僅擴散慢城意涵，更致力讓大學成為推動社會發展的重要動力。

林俊宏指出，目前主要規劃實習交換生、跨國開設實作課程、協助清邁皇家理工大學申請全世界綠色大學評量之認證。(照片/南華大學提供)

此次為期兩週的活動，亦透過「環境、動物與社會實踐」課程帶領國際學生到泰國場域踏查，進行移地教學，學生於自主學習期間回到柬埔寨母國，以慢運動的角度發現國際變遷及文化差異，讓學生透過觀察後疫情時代台灣、泰國、柬埔寨的環境及動物福利變遷，進而發想行動方案，作為國際社會實踐的基礎。