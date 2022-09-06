國立暨南國際大學近日舉行一場橫跨9000公里的名譽博士學位頒授典禮。暨大團隊在管理學院陳建良院長帶隊之下，聯合埔里基督教醫院團隊，出發前往挪威頒授高齡99歲的徐賓諾宣教士(Bjarne Gislefoss)名譽博士學位，表彰其創建醫院與對臺灣超過半個世紀醫療的貢獻。典禮於挪威南部曼達爾市（Mandal）舉行，副市長Svein Jarle Haugland先生代表市政府出席典禮；暨大校長武東星率領全校一級主管透過視訊直播參與盛會；而埔里基督教醫院也在院內開設第三現場，三方面見證了這屬於暨大與埔基的歷史性時刻。

暨大校長武東星率領全校一級主管透過視訊直播參與盛會。(照片/暨南大學提供)

徐賓諾宣教士1952年接受挪威協力差會（Norwegian Mission Alliance）派令來台灣，先後在馬偕紀念醫院、樂生療養院、芥菜種會兒童之家、埔里基督教醫院服務。徐賓諾先生參與臺灣醫療超過半世紀，無私地將自己奉獻給臺灣這塊土地；他對貧病弱勢族群的關愛，遍及痲瘋療養院、孤兒院、肺結核療養院、小兒麻痺之家，以及原住民部落，無怨無悔地將關懷與溫暖帶給需要照顧的人。

暨大為感念徐賓諾對偏鄉山地的關懷與付出，校內一致共識以名譽博士表彰他的貢獻。依照暨大法規，推薦名譽博士必須取得當事人同意。暨大請託埔基醫院遠在挪威的聯絡人向徐賓諾面報此事。據悉聽完之後，只問：「接受此名譽博士學位，是否對埔基有幫助？如果有，我就接受」。獲得首肯之後，暨大武東星校長旋即於今年6月初召開名譽博士審查會議。經過討論委員全票通過，同意頒贈阿公暨大管理學名譽博士學位。暨大創校27年來，總共頒授5位名譽博士；徐賓諾先生是暨大校史第一位醫護人員獲頒名譽博士，同時是本校第一位管理學名譽博士。

暨大創校27年來，總共頒授5位名譽博士；徐賓諾先生是暨大校史第一位醫護人員獲頒名譽博士，同時是本校第一位管理學名譽博士。(照片/暨南大學提供)

暨大校長武東星表示，1950年代初到臺灣的徐賓諾，在加入「基督教山地中心診所」後，就此展開埔里的醫療傳道生涯，不但在埔里小鎮落地生根，更在這裡結婚成家。阿公奉獻了一生的歲月給臺灣，用愛寫下了埔基的山地醫療史，埔基醫院有今日宏大的規模，不可忘記早年國外宣教士在此地埋下「服侍善工」的種子；徐賓諾幾十年來在埔里的服務，更為近年來公共政策對偏鄉山地醫療的重視，奠定了重要的基礎。暨大頒贈管理學名譽博士給阿公，乃實至名歸。

此次名譽博士頒授儀式，由埔基醫院和暨大共同派員，組團前往挪威向阿公道賀。埔基方面包括黃蔚前院長、趙文崇前院長，以及蘇世強院長，加上林麗雪前執行長、劉建志前副院長，以及侯宏彬副院長。武東星校長因公忙不克前往，指派校友總會胡景淵理事長、管理學院陳建良院長及陳小芬教授隨團前往，已於昨日（9/6）完成此一橫跨9000公里的跨國學位頒授儀式。