111年度教學卓越獎共有26所國中由直轄市、縣市政府舉薦進入複選，於七月中旬進行複選方案評選，共有9所國中入圍金質獎或銀質獎名單，訂於9月23日於國立中正大學進行金、銀質獎獲獎團隊的頒獎典禮。

臺北市民權國中。(照片/教育部提供)

臺中市光正國中。(照片/教育部提供)

今年入圍教學團隊分別為：臺中市光正國中、基隆市安樂高中附設國中部、雲林縣樟湖生態國中小、高雄市那瑪夏國中、臺南市復興國中、高雄市溪埔國中、臺中市四育國中、臺北市民權國中、新竹市育賢國中等9所國中

臺中市四育國中。(照片/教育部提供)

新竹市育賢國中。(照片/教育部提供)

基隆市安樂高中附設國中部以「自主學習」、「實際操作」、「科學探究」、「素養整合」發展海洋教育教學模組，由師長帶領學生進行漁村文化巡禮、親海互動、海洋藝術課程、進行漁獲調查及設計水下機器人；另外臺中市四育國中關注綠川環境及微塑膠汙染，由師長帶著孩子應用科學原理及結合科學實作，探究微塑膠帶來的迷思，培養學生自主學習及創客精神。

雲林縣樟湖生態國中小。(照片/教育部提供)

基隆市安樂高中附設國中部。(照片/教育部提供)

國教署表示，入圍的9所教學卓越獎團隊皆各有特色，並且深獲評審肯定，將於9月23日揭曉金、銀質獎得主，金質獎團隊將可獲得60萬元獎金、銀質獎可獲得30萬元獎金。

高雄市溪埔國中。(照片/教育部提供)