111年體育表演會於9月17日重返臺北小巨蛋，這次的體表會也加入原住民的舞蹈表演。由於原住民是臺灣歷史和文化相當重要的一環，也令人相當期待他們會帶來什麼令人耳目一新的演出。

本次原住民舞蹈演出分為部落與都市原住民舞蹈兩部分，其一為山區原始部落孩子的泰雅族舞蹈，另外由移居都市原住民集結而成，各有不同特色呈現。喜裂克文化藝術團劉文凱團長提到：「我們將呈現出原住民文化傳承守護的精神，象徵族群希望及融合，表演者涵蓋青少年到社會人士，男生狩獵女生織布，更以夢占代表部落祖靈，呈現勤奮農耕的狀況。」

表演者手持象徵族群希望及融合部落文化的道具排練。(照片/教育部提供)

都市原住民的演出則偏向流行樂，選用阿爆的uduli跳一波及Thank you感謝兩首曲目，以輕快熱情的電音樂曲，呈現原住民的動感活力。負責此段演出的出力創意行銷工作坊蔡巴奈老師表示：「歌曲其中一個含意是想感謝辛苦的醫護人員，尤其是在疫情的當下，想將這段舞蹈獻給他們。另外服裝也是一大特色，表演尾聲由26位表演者穿了16族不同服裝，在中間圍舞代表我們擁抱彼此的差異。」

透過體育表演會，體育署期望民眾更加了解原住民的各個面向，相信大家從他們的舞蹈、服裝、歌曲的演出中知道，原住民文化擁有眾多不同的面向。體育表演會已經正式開放網路免費索票，有興趣的民眾可上網搜尋活動官網「i 運動」(https://isports.sa.gov.tw/)。另外體育表演會將於9月17日晚上7點於年代MUCH台、中視新聞台、壹綜合MOD頻道、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS等平臺進行轉播，讓所有觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。