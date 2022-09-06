「看到同學抱著一疊二手教科書回教室，我一下課就馬上衝過來挖寶！」九月五日，開學日，除了湧入滿滿學生人潮，慈濟科技大學二手教科書現場排起攏長的隊伍，為的就是搶先一步「買爆」寫滿學長學姊筆記的二手教科書！

開學日，慈濟科技大學二手教科書現場排起攏長的隊伍，為的就是搶先一步「買爆」寫滿學長學姊筆記的二手教科書！(照片/慈濟科技大學提供)

最夯的莫過於「當代生理學－第六版」教科書，不到30分鐘就被搶購一空！這可是護理系和醫學影像暨放射科學系的「基礎醫學」必修課程指定書籍，也是護理師和醫放師國家證照考試的必考科目！眼看著需要的教科書在架上越來越少，讓晚來一步排在後面的學生，急得直跳腳:「那一本就要800元耶！貴爆！」

從護理、管理、資訊、會計、法律等教科書，到小說、雜誌、勵志書等書籍，將近4,000本二手書任君挑選。特別的是，這些二手教科書全部都來自學長學姊的捐贈，把不再使用的書，投入學生宿舍一樓回收箱。趁開學前，總務處再依照種類、使用程度等，嚴格篩選上架。

醫學影像暨放射科學系三年級學生汪寀婕表示，醫放系大部分課本都是原文書，光是「放射攝影擺位與相關解剖學」就要價5,500元，既貴又難懂，如今只要20元就能入手，還有學長學姊留下的中文筆記，「怎麼可以不買！甚至，還有免費附贈的筆記，簡直賺翻了！」

課本內含有學長姊的中文筆記以及重點標示，讀起來更加便利。(照片/慈濟科技大學提供)

慈濟科技大學二手教科書屋全年開放，讓有需要的學生，能隨時選購。總務處事務組組長林柏翔表示，採誠實商店模式經營，培養學生誠信和公德心，也能以最少的花費，買到CP值最高的課本。累積的費用，供圖書館添購新書，造福更多學生。