「社團」是大學生課外學習重要一環，國立臺南大學為了讓大一新鮮人更了解學校社團種類與活動特色，特於9月5至8日舉辦「社團週」安排一系列學生活動。9月5日舉辦「社會實驗組」─社團博覽會，各個社團展示其特色與經營成果以吸引新生，讓新生能夠實際體驗大學社團的多元面貌，並加入有興趣的團體，豐富大學生活。

本次社團博覽會由南大第15屆學生會承辦，活動現場除了有「學術性與學藝性」、「體能性與康樂性」、「服務性」及「自治性與綜合性」等4大類近50個社團進行設攤宣傳之外，為鼓勵新生多了解社團特色，更設計了一系列的闖關活動，讓新生以賓果方式進行闖關，完成後可領取獎品及進行摸彩。另外，晚上也辦理社團之夜，十多個社團輪番上場，進行精彩表演給學弟妹欣賞，以吸引並招攬新生加入。

於晚上辦理社團之夜，十多個社團輪番上場進行精彩表演，以吸引並招攬新生加入。(照片/台南大學提供)

南大學生會會長國語文學系三年級劉倍佐同學表示，此次社團博覽會活動取名為「社會實驗組」，因為社團就像是社會的基礎組織，希望每位大一學弟妹透過社團參與，學習組織管理、人際互動等社會職能，也期盼藉由這次的活動讓同學們都能夠找到志同道合的夥伴。

南大侯志正學務長表示，學生在大學階段所培養的課外知能，皆會影響未來職場就業的適應力及競爭力，期望學生於在學時期能多方接觸各種課外活動及學生團體，並從活動中尋找自我認同、提升自信，為未來進入社會做好萬全的準備。