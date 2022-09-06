新北市教育局今（9/6）日舉辦「新北市111年度優良教師暨教保服務績優人員表揚典禮」，此次獲獎者計有資深優良教師2,521位(服務屆滿40年18位、30年488位、20年1,384位、10年631位)、特殊優良教師39位、優良特教人員20位、資深及績優教保人員50位，總計2,630人，今日共191位教師代表到場接受市長表揚。

市長侯友宜表示，教育是希望工程，而學校則是實現希望的場域。這兩年疫情不斷，感謝所有老師在教育崗位上悉心奉獻，無懼疫情影響，關心孩子健康與學習，讓所有的教育工作都盡善盡美，祝福所有老師在教育場域中持續有著亮眼的表現，構築孩子堅實的希望工程，為新北教育再創新局！。

侯友宜市長表示：感謝所有老師的辛勞，新北市永遠是老師們最堅強的後盾。(照片/教育局提供)

服務屆滿40年的民義國小謝芳芳老師，為資深優良教師代表，曾於106年榮獲杏壇芬芳獎。謝老師表示，「你的一隅，你當照亮」，是自己秉持的教育信念，她認為教育者如燃燒的蠟燭，用光和熱，溫暖學生的心靈，指引照亮學生的道路，自己會永保教育熱情，耐心陪伴孩子成長，讓民義國小的弱勢學生及家庭都感受到溫暖的照顧與關懷。

侯友宜市長(左)頒贈40年資深優良教師獎座予民義國小謝芳芳老師(右)。(照片/教育局提供)

新店國小許德田校長獲選為今年新北市特殊優良教師，同時也榮獲教育部師鐸獎的殊榮。許德田校長秉持「專業」與「熱情」，投入教育工作33年，擔任校長15年期間帶領教師、行政及家長持續專業學習。對許德田校長而言，這不只是一份工作，更是一個理想與責任。

優良特教人員代表安康高中謝順榮校長表示，教育是一份承先啟後、繼往開來的工作，而特教工作擔任了補足普通教育未盡事宜的任務，讓社會中心智或身心弱勢族群得到充分協助，墊高他們的立足點，讓他們在與我們同處的社會中生活得更好。

侯友宜市長(左)頒贈優良特教人員獎座予安康高中謝順榮校長。(照片/教育局提供)

思賢國小附幼高櫻芷主任，帶領團隊多次獲得新北市「幼教之光」及「教學卓越」獎項，也規劃完成新北市首座學前程式教育資源中心，因此獲得績優教保服務人員榮耀肯定。高主任認為，愈小的樹林愈需要特別的栽培，愈小的幼兒愈需要教育，她不斷學習及精進，始終堅持保有教育的熱情，讓幼兒充滿活力與創意。

謝師恩表演：光復國小品格舞蹈團-《幸福》。(照片/教育局提供)

教育局長張明文表示，新北市投入許多心力及資源，建立完整優質教育系統，打造頂尖教育環境，讓新北教師能盡情在專業領域發揮，讓新北學子更幸福、新北教育更美好，並因應疫情改善全市學校資訊設備，優化教育環境。感謝所有老師的辛勞，教育局永遠是老師們最堅強的後盾。