嘉南藥理大學藥粧生技產業系今(9/6)日與台南市政府、官田工業區服務中心及中國化學製藥、天一藥廠、宏宇農產生技、保瑞藥業、領先奈米製藥生技、華昌製藥生化科技股份有限公司等6家企業宣布攜手開辦「大健康藥粧生技職人專班」，每年預計招收35位高職、綜合高中畢業生，兼顧「求學」與「就業」為基礎模式，學生在求學期間時提早在職場卡位，為自己爭取更多機會。
2025年臺灣將邁入超高齡社會，伴隨人口結構改變，國人的觀念也從以藥治病轉向養生保健，「大健康產業」成為重要產業發展趨勢。嘉南藥理大學以「藥理」與「健康」為核心主軸領域，搭配全國唯一校園食藥粧分析檢測中心、生技發酵試量產實驗室及保健食品發酵生產實驗室，以及長期深耕藥學領域之校友基礎與人脈，掌握「大健康產業」發展特質與元素。
配合教育部推動產學攜手合作計畫2.0，攜手產官學，嘉藥藥粧系在官田工業區服務中心推動下與園區內6家生技藥業企業合組「大健康藥粧生技職人專班」，一同投入職場菁英培育，嘉藥針對產業生態需求客製化教學課程，企業廠商提供工作崗位及薪資，讓學生能夠「做中學、學中做」的理論與實務學習環境中，除了學習學業和一技之長外，還能提早進入職場為自己爭取更好的機會。
嘉藥副校長兼研發長張翊峰表示，「大健康藥粧生技職人專班」不只象徵產官學合作，也反映台灣高齡社會及相關產業的發展趨勢，嘉藥長期結合該校特色與資源培養符合產業需求之技術人才，而此次藉由專班連結生醫產業培養大健康產業高素質之專業人才，更是在結合理論與實務及縮小學用落差之外，提升家庭經濟弱勢學生之升學與就業意願，進而打造學校培育英才、產業獲得人才、學生獲得機會與前途的三贏局面。
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