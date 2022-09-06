嘉南藥理大學藥粧生技產業系今(9/6)日與台南市政府、官田工業區服務中心及中國化學製藥、天一藥廠、宏宇農產生技、保瑞藥業、領先奈米製藥生技、華昌製藥生化科技股份有限公司等6家企業宣布攜手開辦「大健康藥粧生技職人專班」，每年預計招收35位高職、綜合高中畢業生，兼顧「求學」與「就業」為基礎模式，學生在求學期間時提早在職場卡位，為自己爭取更多機會。

嘉藥擁有全國唯一校園食藥粧分析檢測中心。(照片/嘉南藥理大學提供)

2025年臺灣將邁入超高齡社會，伴隨人口結構改變，國人的觀念也從以藥治病轉向養生保健，「大健康產業」成為重要產業發展趨勢。嘉南藥理大學以「藥理」與「健康」為核心主軸領域，搭配全國唯一校園食藥粧分析檢測中心、生技發酵試量產實驗室及保健食品發酵生產實驗室，以及長期深耕藥學領域之校友基礎與人脈，掌握「大健康產業」發展特質與元素。

嘉藥藥粧系在官田工業區服務中心推動下與多家家生技藥業企業合組「大健康藥粧生技職。(照片/嘉南藥理大學提供)

配合教育部推動產學攜手合作計畫2.0，攜手產官學，嘉藥藥粧系在官田工業區服務中心推動下與園區內6家生技藥業企業合組「大健康藥粧生技職人專班」，一同投入職場菁英培育，嘉藥針對產業生態需求客製化教學課程，企業廠商提供工作崗位及薪資，讓學生能夠「做中學、學中做」的理論與實務學習環境中，除了學習學業和一技之長外，還能提早進入職場為自己爭取更好的機會。

嘉藥藥粧生技產業系主任王四切(左)，副校長張翊峰(右)與天一藥廠陳俊凱董事長合影。(照片/嘉南藥理大學提供)

嘉藥副校長兼研發長張翊峰表示，「大健康藥粧生技職人專班」不只象徵產官學合作，也反映台灣高齡社會及相關產業的發展趨勢，嘉藥長期結合該校特色與資源培養符合產業需求之技術人才，而此次藉由專班連結生醫產業培養大健康產業高素質之專業人才，更是在結合理論與實務及縮小學用落差之外，提升家庭經濟弱勢學生之升學與就業意願，進而打造學校培育英才、產業獲得人才、學生獲得機會與前途的三贏局面。