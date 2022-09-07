輔大AI人工智慧發展中心研究團隊發表研究正子攝影在肺癌手術前的最佳使用時機刊登在 Radiology 期刊 (影響因子為29.146為放射學領域最高品質期刊)，是近三年來台灣少數榮獲Radiology刊登Original Article的文章,輔仁大學也是少數在此期刊發表的學校，讓世界看到台灣的學術光芒。

此篇研究敘述正子攝影18 F-fluorodeoxyglucose (FDG) PET-CT是一項昂貴的癌症檢查，已經在大量的癌症分期上使用，甚至會因為檢查結果，而發現隱藏的病灶，進而決定了整體治療的方向。因此在各大癌症裡面都已經獲得了非常廣泛的癌症分期使用。並且於美國國家綜合癌症The National Comprehensive Cancer Network, NCCN 臨床指引PET-CT也已廣泛用於各種癌症治療前評估。

PET-CT在肺癌上面也得到大量使用率，在過去的研究報告，甚至是證據等級一級Evidence Level I的Randomized controlled trial, RCT亂數分析裡面顯示使用這項昂貴的PET-CT檢查對病人的overall survival存活率並不會造成影響。這樣的發現令人困惑且與臨床使用不相同，為了釐清困惑，輔仁大學商學博士班暨AI人工智慧發展中心研究團隊(吳思遠主治醫師、陳銘芷所長、李天行教授及謝邦昌副校長)，進一步研究正子攝影在肺癌手術前的最佳使用時機。經過詳細的統計分析以及運算後發現如果在電腦斷層已經確定是第一期或第二期的肺癌Non-small cell lung Cancer病人可以直接施行手術不需要做正子攝影，但如果是電腦斷層臨床分期第三期以上的病人，正子攝影則相對非常重要，可以釐清一些潛在的病灶以及有可能在開刀中因為電腦斷層不明確而沒有處理的病灶，因此增加存活率。

醫療健康策略的分析有助於國家健康政策的制定，釐清昂貴儀器的使用範圍，對於日趨進步的醫療設備最佳使用時機與最合宜病人群，對醫療成本控制有其重要意義。因此輔大這篇研究報告榮獲放射醫學領域國際第一名期刊Radiology 刊登。

Radiology期刊影響力位居世界重要影響，亦為北美放射醫學會會刊The Radiological Society of North America (RSNA)，因此目前影響因子已經接近30分。輔仁大學為近三年來在江漢聲校長的帶領下著重研究創新及產學發展,讓輔大在世界大學的各項排名蒸蒸, 輔大AI人工智慧發展中心的建立更是輔大邁向智慧大學的開始, 倫理道德與法律在AI 支應用突顯了跨界跨領域的研究發展，是輔仁大學研究的一大亮點。