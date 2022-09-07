世新大學新生9月6日、7日分四梯次舉行始業式，為歡迎新生加入世新大家庭的首場重大儀式，兩天共超過一千名新生共襄盛舉，世新大家長陳清河代表學校誠摯歡迎新生，始業式也安排性平與諮商講座、社團表演，及導師相見歡等精彩活動。

校長陳清河為新生始業式揭開序幕，身為廣電系校友的他，不忘與學弟妹親切問候：「各位以後除了叫我校長，也可以稱呼我為學長。」世新大學身為傳播教育龍頭，擁有業界相同標準的頂尖設備及一流師資，陳清河勉勵新聞傳播學院新生，努力讓自己成為一個早熟的跨領域傳播人，「善用校內豐富資源，累積實務經驗，並積極跨域學習，希望大家以學校為榮，畢業後讓世新以你們為傲。」

世新大學兩天的新生始業式活動吸引超過一千名新生熱情參與。(照片/世新大學提供)

始業式另一重頭戲為新生與系主任及導師相見歡，身為世新金字招牌的廣電系，今年不畏少子化影響，招生人數100%滿招，高達一半以上的新生，將其視為第一志願。廣電系學生黃詩樺透露，平時自己就熱愛看電影，因此對世新廣電系抱持濃厚興趣及憧憬，「世新大學扎實的訓練和開放的校風，讓我非常嚮往，希望未來四年能學以致用，畢業後投入自己熱愛的製片領域。」

廣電系主任葉基固表示，即使面對少子化，廣電系招生數仍達滿招。(照片/世新大學提供)

資傳系大一新生林辰禧為了念世新不惜放棄國立大學，並對校內LVS攝製基地感到震撼。(照片/世新大學提供)

畢業於彰化高中的資傳系新生林辰禧分享自己成績優異，不惜放棄進國立中正大學傳播系就讀的機會，選擇世新資傳系圓夢。「從小我就對網路和傳播有興趣，當初第一次看到世新LVS攝製基地時非常震撼，堅定了我非世新不讀的決心。」他認為，世新身為傳播界一流大學，不僅擁有豐富教學資源及專業訓練，且世新校友在傳播界享有盛名，相信龐大世新幫將成為他畢業投入職場的堅強後盾，「非常開心自己選擇了世新，希望未來能在這成長茁壯，實現我的傳播夢。」