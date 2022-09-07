今天是臺北市雙溪國小自然田收成的日子，今年兒童節時由全校小朋友下田親手插下的秧苗，經過四個多月的生長，如今要成熟收割了，一株株飽滿低垂的稻穗，象徵著辛苦耕耘後的收獲，雙溪的孩子們開心的拿著鐮刀歡喜收成。在割稻後，小朋友們也在老師的示範下，觀摩並操作如何使用風鼓機來篩除稻穀中的空穀及雜物；同時也親自體驗手工碾米和機器碾米在速度和品質上的差異。

雙溪慶豐年-割稻、脫穀、碾米體驗活動。(照片/雙溪國小提供)

種稻最吃力的階段就是鋤稻頭以及鬆土，為下一次的豐收預作準備。這個重要而吃力的任務當然是留給高年級的學長姐。學長姐除了負責將自然田做最後的整理外，在低年級的小朋友割稻時，也成為最棒的小助教，從旁協助低年級的學弟學妹，展現校園溫馨互助的友愛氛圍。

雙溪慶豐年-割稻、脫穀、碾米體驗活動。(照片/雙溪國小提供)

體驗完割稻採收後，學校也特別安排「剉冰」的品嚐活動，小朋友親手刨的冰，搭配寓惠阿姨前一天準備的鳳梨、紅豆、綠豆、薏仁、珍珠等各式配料，再淋上甘甜糖水和香濃煉乳，美味可口的冰品即刻呈現在眼前。雙溪的孩子們就在這品嚐甜品的歡愉氛圍中，完成今年的割稻採收任務。一年級的洪羿辰同學說，這是她第一次割稻子，她覺得很有趣也很好玩，她還特別留下一小截稻穗要送給姑姑，因為姑姑最近要帶她出去玩。林祐廷同學也說他很喜歡今天的活動，希望明年還能再體驗一次。

雙溪慶豐年-割稻、脫穀、碾米體驗活動。(照片/雙溪國小提供)

教育是一段用生命感動生命的歷程，雙溪國小規劃多元的學習體驗活動，希望讓孩子們在親手操作的體驗中，深化學習的感動。今天的割稻、脫穀和碾米體驗活動，主要是讓雙溪學童體驗從插秧、採收的過程中，培養一分耕耘一分收獲和愛物惜物的態度，同時也希望藉此體驗讓孩子更熱愛學習。