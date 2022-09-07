爆笑超越《雞不可失》的年度瘋狂喜劇《樂透大作戰》，在南韓上演「票房逆轉」奇蹟。憑藉一面倒的爆笑口碑，從原本第一週的整體票房亞軍（新片票房冠軍），來到第二週逆勢登頂成為「票房冠軍」，更在上映第12天吸引突破百萬人次入場觀賞。台灣片商決定將原訂9月30日起上映的優先口碑場，「扶正」成為正式上映檔期，讓更多影迷可以提前一週，觀賞到這部黑馬之作。面對票房男主角高庚杓也鬆了一口氣。睽違多年再度接演喜劇作品，他坦言需要一部能愉快拍攝、觀賞的電影，因此加盟本片演出；更因為本片與他前作《分手的決心》中的角色形象都十分委屈，讓他被媒體暱稱為「委屈演技第一人」。面對這名號，也讓他直言：「我終於又有機會帶給觀眾歡笑，所以懷抱著喜悅的心情演出，並盡了我最大努力。」

【樂透大作戰】劇照_男主角高庚杓睽違多年再演喜劇，透露決定接拍，就是希望能夠愉快拍攝愉快的電影。(照片/劇組提供)

年度唯一瘋狂喜劇《樂透大作戰》，台灣確定提前一週，定檔9月30日起正式在台盛大上映。整部圍繞在南北韓軍人之間，為爭奪57億頭彩獎金的瘋狂喜劇，甚至還添加「南韓頭彩在北韓迫降」這個驚險刺激的奇特想法，不僅天馬行空，更幽了南北韓關係一默。本片自上月24日在韓上映之後，憑藉一面倒的爆笑口碑，讓電影從原本的整體票房亞軍（新片票房冠軍），僅僅5天就逆勢登上整體票房冠軍，超越《獵首密令》、《韓山島海戰》、《子彈列車》（Bullet Train）等響噹噹的商業大片。值得一提的是，本片淨製作費只有50億韓圜，損益平衡點約為165萬觀影人次，達標已經是遲早的事。而面對今年夏天，南韓動輒就是300億至400億韓圜製作費、卻又因為票房不佳而無法回收成本的商業鉅作，本片與其相比，即使小巫見大巫，但實則小兵立大功。

縱橫電影、戲劇與綜藝的高庚杓，自2010年演出電視劇《叢林的魚2》出道後，就不斷挑戰自我，成為值得信賴的演技派演員。不論在《請回答1988》喚起溫暖的共鳴與思念的鄉愁，廣受所有年齡層觀眾喜愛，之後又陸續接演《嫉妒的化身》、《芝加哥打字機》、《私生活》、《D.P：逃兵追緝令》、《分手的決心》、《極速首爾》等話題作品。如今他時隔多年，透過《樂透大作戰》再度回歸喜劇題材，帶給觀眾愉悅的正能量，也讓他到達活躍的巔峰期。對於睽違已久接演這部喜劇，讓他有感而發地表示：「選擇這部作品的時候，一直抱持著想笑的心情，我需要一部能愉快拍攝、愉快觀賞的電影。」

【樂透大作戰】劇照_高庚杓（右）_在片中因為遺失樂透頭彩受盡委屈，讓他被韓媒封為委屈演技第一人。(照片/劇組提供)

日前他曾在電影《分手的決心》中飾演刑警，因為查案過程吃不到高級壽司而感到委屈，這回在本片又因為冒失讓頭彩彩券飄向北韓，陷入「委屈大慘劇」。連續兩部電影的角色都好委屈，也讓他被媒體暱稱為「委屈演技第一人」。他也對此笑說：「劇本非常有趣，從觀眾角度來看，完全無法預測劇情會如何發展，從事件發生、收拾殘局、戰勝逆境的過程都很有趣。讀完劇本後，會覺得這是一部溫暖的人情喜劇，更沒有讓人討厭的角色。」他並補充：「我喜歡演喜劇，但隨著時間流逝，有些部分我已經遺忘了。我從《SNL Korea》第一季開始，就作為劇組成員活躍起來，那時我學習並產生興趣。時隔許久，我終於又有機會帶給觀眾歡笑，所以懷抱著喜悅的心情演出，並盡了我最大努力。」