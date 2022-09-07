111學年度大學開學了，松山工農今年畢業生江芷葳同學也將成為清華大學新鮮人，江同學是經特殊選才獲得清大青睞，創校史新紀錄。江同學為今年園藝科畢業生，在花藝設計技能學習頗具天賦，深受師長們肯定，她在去(110)年參加勞動部舉辦的第51屆全國技能競賽榮獲「花藝」職類金牌第一名的殊榮，為校爭光。今年由國立清華大學特殊選才拾穗計畫招生入學管道，錄取為清大新鮮人。

江同學的得獎小故事，家人：「妳去年念松山工農園藝科國中技藝班課程的時候不是很開心嗎？而且還獲得了學期成績第一名，那不如就去念松山工農園藝科吧？」在國中技藝教育課程的時候，江同學或許不是表現最亮眼的學生，但是她持之以恆的練習，在那一份份的課堂心得中，就展露了端倪。因為這個原因，在她高一園藝科裡選拔花藝選手時，她的兩位指導老師張淑菱、余鼎峯老師，也就是教授她國中技藝教育課程的老師，便想到可以讓她試著參加看看，就是在僅僅接觸花藝四個月的時間，便一舉奪下了第51屆全國技能競賽花藝職類北區分區技能競賽的第二名，並且依此獲得在當年在南港展覽館舉辦的全國技能競賽的門票，與其他各區的花藝選手在廣大民眾的目光下一同競賽的機會。

第51屆全國技能競賽金牌。(照片/松山工農提供)

江同學說「勇於嘗試才能不斷前進」。我的高中生涯機乎都獻給了「花藝」。過程中雖然遇到了很多挫折，但卻讓我從中更加認識自己，並找到自己的所愛！我也覺得能為自己所熱愛的事物努力，再幸福不過了！而我非常幸運，在學習期間受到多位師長及家人的支持與協助。特別感謝松山工農園藝科及學校從何杉友校長、陳冠名科主任、和師長們，讓我有機會學習不同的技能並給予我充足的資源，使我能在技競和升學舞台上展現自己！

松山工農校長何杉友表示，技職學校除了一般科目以外，有動手做的機會來印證課程所學，讀技職教育的學生可以經過實作課程的學習重拾自我的信心，同學更能發揮自己，表現能更傑出，江同學的表現更印證一句，選技職、好好讀、有前途。