迎接學生返校及新生入住，東海大學推動「安居．樂學」宿舍防疫策略，包含學生入住前須出示三天內快篩陰性證明的「安心入住方案」，以及每位宿舍接待人員均接受快篩、強化疫調的「溫馨接待方案」，並設置「安心轉運站」讓染疫生暫留，並推動「換宿條款」保障住宿生公共利益與共住安全。

面對變種病毒可能帶來的疫情高峰，東海大學學務處與住宿輔導組為讓學生安心入住宿舍、照顧求學情緒，依據中央疫情指揮中心與教育部規定，推動「安居．樂學」宿舍防疫策略，其中包括「安心入住方案」與「溫馨接待方案」。當中「安心入住方案」要求每位入住學生需先掃描QR code填寫自主健康聲明卡，並出示三天內的快篩陰性證明，確保住宿環境的防疫安全。每一間宿舍房門上，都貼有緊急聯絡資訊與防疫懶人包QR code，確保所有學生都能在第一時間了解防疫相關資訊。「溫馨接待方案」則是讓所有負責新生接待的工作人員，都先接受快篩，並全程佩戴口罩、強化疫調，讓入住的新生與家長都能放心。為了加強防疫，除了配給充足的防疫物資於校內三區宿舍，另外也維持穩定的清潔和消毒作業。

東海大學迎接新生入住，推動多項安心住宿方案。(照片/東海大學提供)

東海大學學務長龍鳳娣表示，此次學校準備了防疫健康包，內容包含防疫專線資訊、防疫懶人包QR code之防疫叮嚀小卡，以及特別為學生們設計的「祝福．足」口罩。龍鳳娣說，因東海大學校內有許多的國際學生，因此「祝福，足」口罩上也印有中、英、德、法、西班牙、俄、烏克蘭、日、韓、越南、印尼等十種語言的「祝福」字樣，傳遞祝福給學生。

住輔組組長林薰香則指出，住輔組以「祝福，足」自我期許，希望走到哪裡，滿滿的祝福就會傳遞到哪裡，並以此祝福住宿生，歡樂迎新。同時她也補充，校方依循教育部規範制定了「換宿條款」，於宿舍公約討論會議中徵求住宿生代表同意，加入東海大學學生宿舍生活公約，基於防疫之需以及公共利益與共住安全，學生宿舍住宿同學同意配合學校調整宿舍寢間。

此外，宿舍也預留近300床位和校方招待所供防疫使用，並設立「安心轉運站」，安排於男生宿舍、女生宿舍與第二教學區宿舍的現有自強寢室，讓染疫生暫留，確保疫情足跡不蔓延，並保障全體住宿生的權益不受損。