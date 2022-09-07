ITCE國際茶咖啡品鑑大會（International sensory evaluation of tea and coffee）已深耕三年，自2020年首次舉辦以來逐漸獲得肯定，累計參賽廠商已有義大利、中國、香港、泰國、喬治亞共和國、台灣等地超過130家品牌廠商與生產商，500款茶與咖啡產品送件參賽，成為國際知名的茶與咖啡品鑑的重大盛會，過程中咖啡師與茶藝師製作超過18,000杯咖啡與茶湯，並經過145人次以上的品鑑後，今（2022）年評選結果出爐，分別有11件咖啡及茶品獲選金質獎章，競爭激烈盛況空前。

ITCE國際茶咖啡品鑑大會，整合學術科學規範與業界實務需求，構建出茶與咖啡的描述性品鑑與授證大會，運用專家定量描述與消費經驗定性描述整合的品鑑系統，建構有效的感官品質與品飲經驗之趨勢分析。創辦人顏金源表示，ITCE辦理3屆以來，逐漸受到相關品牌廠商及生產者的關注與肯定，送件數年年激增，成為具國際化規模的咖啡與茶品的年度盛事，今年度除參賽產品突破210件，參與產品的感官品質亦有顯著提升，許多業界產品都可藉此系統協助提升感官品質，建立品牌意識，並進行國際推廣行銷。

ITCE辦理3屆以來，逐漸受到相關品牌廠商及生產者的關注與肯定，送件數年年激增，成為具國際化規模的咖啡與茶品的年度盛事，今年度參賽產品更突破210件。(照片/中臺科大提供)

ITCE 2022在中臺科大食品科技系烘焙餐飲多功能教室盛大舉行，歷經8月24-25日咖啡、9月2日茶品的品鑑之後，主辦單位統計分析感官品質與品飲經驗二組品鑑員的評估結果，ITCE 2022獲獎名單分別有咖啡金質獎章11款、優選獎章29款及推薦獎章41款。茶品金質獎章11款、優選獎章23款及推薦獎章26款，其中今年度新增的即飲咖啡與白茶類組更以很優異品質表現，獲得肯定與推薦，評審表示獲獎產品具備優良的感官品質及愉悅的品飲經驗，值得大眾選購與鑑賞。

今年度新增的即飲咖啡與白茶類組更以很優異品質表現，獲得評審的肯定與推薦。(照片/中臺科大提供)

顏金源認為，台灣咖啡市場在全球市場化新浪潮的推波助瀾下，顧客喜好瞬息萬變，透過ITCE長期感官分析發現台灣人獨特的喜好趨勢，例如酸味喜好性不如其他國外評鑑系統備受推崇，反而更在意酸味與香氣特徵之間的整體感官品質；低度發酵味是可接受的，過度的發酵味則被視為負面的化學味等，因此，ITCE品鑑者對於感官品質與品飲經驗喜好能表達台灣在地的飲食文化，更貼近市場消費者的喜好性。

中臺科大食品科技系主任劉伯康為國內少數長期致力推動科學品評的學者，他表示，台灣原本就有屬於精緻茶的傳統品飲文化，產業界也有一定的品飲系統。ITCE品鑑結合專家定量描述與消費經驗定性描述下，發現在多元茶品風格上，專家認定的品質經驗與消費者喜愛的經驗出現很大的不同，因此，2022送鑑茶品格外多元且跳脫傳統風格，例如帶有明顯柑橘香氛的高山紅玉紅茶、梔子花香的白茶、玫瑰花香的紅烏龍等，這些茶品可能難以在要求傳統典型的產區比賽茶中出現，但卻是ITCE專家與消費性品鑑者共同喜愛的茶品，透過品鑑大會展現出台灣茶不斷地創新表現，繁花似錦令人驚喜。