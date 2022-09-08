「2022武漢 “金銀湖杯”第八屆海峽兩岸青年創新創業大賽」徵件報名至9/20日。本屆以“同心築夢，攜創共贏”為競賽主題，希望海峽兩岸青年無畏疫情仍持續良好的互動。為激勵參賽的創業青年們，本次競賽總獎金高達台幣約150萬，最高獎金更是高達台幣約20萬，藉此機會實現青年的創業夢想。

圖片為第七屆武漢金銀湖盃海峽兩岸青年創新創業總決賽，獲獎團隊與評審之大合照。(圖片/主辦單位中華兩岸文經協會提供)

由武漢台資企業協會與東西湖區台資企業協會主辦、中華兩岸文經協會承辦執行的「2022武漢 “金銀湖杯”第八屆海峽兩岸青年創新創業大賽」已於7月8日武漢東西湖金銀湖創新中心完成啟動儀式，過去幾屆皆有不錯的作品亮相，主辦單位也期盼今年能夠有效利用大數據智能的優勢，促進海峽兩岸的交流，為青年創造出更多創業發展的機會與資源。

圖為第七屆武漢金銀湖盃海峽兩岸青年創新創業總決賽，特等獎由台灣的團隊瞬間移動股份有限公司的SWIPE 最適合你的線上舞蹈教室提案獲得。(圖片/主辦單位中華兩岸文經協會提供)

本次競賽的報名截止時間延至9月20日，參賽者須於線上填寫報名表單，再以電子郵件的方式繳交相關審查資料至報名信箱，初審將以書面審查方式進行，屆時會由主辦單位個別通知入圍初賽之團隊，初賽-台北菁英賽定於10月8日進行，將會選出十組優秀隊伍，決賽將與武漢賽區的十組隊伍共同角逐名次與獎項。因應疫情，決賽會以台北與武漢雙會場形式進行線上直播連線。

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