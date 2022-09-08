為啟發民眾明瞭孝道內涵，並以多元作品分享對孝道的感想，教育部國民及學前教育署孝道教育資源中心舉辦「第五屆孝道教育系列競賽」，競賽項目除繪畫、漫畫、故事徵文及行動學校甄選外，因應網路多媒體的普及，增設創意短片與攝影徵件比賽，歡迎全國學生與社會大眾踴躍報名參加。

國教署說明，藉由孝道教育系列競賽，鼓勵學子們及社會大眾使用影片圖像或文字故事記錄生活中的孝行與意境，以傳揚孝道精神。本次競賽繪畫、漫畫項目以「愛家‧孝心‧感恩」為主題，故事徵文可自行選擇與孝道相關主題，創意短片以「Ü好，就這樣玩」為宗旨，攝影徵件則以「Ü好，讓世界更美好」為主旨，題目自訂，讓參賽者發揮創意，自由抒發對孝道的想法與觀念，以多元形式詮釋孝道意象。

國教署表示，期待透過孝道教育系列競賽鼓舞學生思索孝道意涵，本屆增設創意短片和攝影徵件項目，開放社會大眾共襄盛舉，同時藉由行動學校甄選，以表揚悉心耕耘孝道教育的學校，期以激勵其他學校觀摩，共同形塑孝道教育校園文化。此外，「行動學校」甄選對象為高級中等以下學校，含五專前三年及特教學校，即日起開放報名至10月3日。經評審獲選學校將頒贈獎座及精美標章，以肯定學校的用心經營。

系列競賽的參賽對象，繪畫、漫畫及故事徵文項目為高級中等以下學生，創意短片與攝影徵件則為國中以上學生及社會大眾，各競賽均依教育階段分組，即日起開放報名至10月17日止。各競賽獎項包含特優、優等、佳作及入選，入選以上者均頒發獎狀一張，佳作以上者再致贈禮券，並將擇期邀請獲獎人出席頒獎典禮受獎。更多資訊可至國教署「孝道教育資源中心」（https://friendlycampus.k12ea.gov.tw/ParentalRespect）查詢。