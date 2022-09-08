111年度教學卓越獎共有23所高中職由直轄市、縣市政府薦進入複選，共有8所高中職入圍金質獎或銀質獎名單，將於9月23日在國立中正大學進行金、銀質獎獲獎團隊的頒獎典禮。入圍教學團隊分別為：新北市鶯歌工商職校、臺中市新社高中、桃園市大溪高中、臺北市中正高中、臺北市中山女中、國立金門高中、國立大湖高級農工職校、桃園市壽山高中等8所高中職。

臺北市中山女中。(照片/教育部提供)

國立大湖農工職校。(照片/教育部提供)

臺中市新社高中。(照片/教育部提供)

以新北市鶯歌工商為例，該校從師徒制、茶席等相關人文活動，建立學生自信心，同時透過PVQC英文證照及外師協同教學，提升孩子的英文能力，將鶯歌陶瓷文化推向國際舞台，另將陶藝作品經過包裝、攝影、文創商品等行銷與創新，逐步從陶瓷傳統產業成為具有特色新興產業文化；另外臺北市中山女中研發「PBL—中山幸福提案」校訂必修課程，培育學生跨域能力，從生活周遭及聯合國永續議題出發，主動發掘有感、有意義的問題，注重學生自發性學習，互動性溝通、小組合作，嘗試提出可行的解決方案，並在期末成果發表時，相互觀摩、學習與反思，且在潛移默化的生活實踐中，讓學生成為問思者、解決者、分享者，更是卓越的創新者。

新北市鶯歌工商職校。(照片/教育部提供)

桃園市壽山高中。(照片/教育部提供)

除此之外，也有幾所學校利用本身學校周遭的環境，讓學生去洞察環境找出問題，並提出解決辦法。以桃園市大溪高中和國立金門高中為例，大溪高中從大溪學出發，以學生為學習主體、教師為跨域教學的具體實踐者，發展「意想不到的溪遊記」教學方案。先分析學生學習表現目標，再逐步搭建學習鷹架，以大溪作為真實情境的教學平臺結合社會議題，利用歷史脈絡、文化地景與自然環境以及老城區實境遊戲設計，培養學生具備觀察、規劃及團隊合作解決問題的能力，展現出溪高學子的特色DNA。而金門高中則是，以「玩WAY金門」方案的「WAY」出發，引導學生探索與自身相關的6個W，並擬訂公民行動方案，付諸行動(Action），重新定義自己是怎樣的青年（Youth）。所謂的6個W，乃是省察自己是誰（Who）、住在哪個聚落（Where）、我與聚落擁有什麼亮點（What）；而後意識環境的變遷與影響，產生好奇，進一步挖掘其背後的發展脈絡，是在何時（When）、為何產生如此改變（Why），而自己的角色又能夠如何做（hoW），以呈現或守護它。

國立金門高中。(照片/教育部提供)

桃園市大溪高中。(照片/教育部提供)

國教署表示，以上入圍教學卓越獎團隊皆各有特色，並且深獲評審肯定，將於9月23日揭曉金、銀質獎得主，金質獎團隊將可獲得60萬元獎金、銀質獎可獲得30萬元獎金。