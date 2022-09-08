為肯定特殊教育領域辛勤付出的教師們，教育部每年均舉辦「表揚優良特殊教育人員」典禮以提振士氣。今(111)年度頒獎典禮委由國立雲林特殊教育學校於9月7日舉行，共有32名獲獎者，教育部表示，感謝教師們在疫情嚴峻下仍舊堅守崗位不忘初心，持續為每一位孩子的付出，未來也期許這些老師能繼續陪同孩子們成長。

今年度優良特殊教育人員經由各主管教育行政機關進行初選推薦及評核，在眾多特教工作者中選出79名優秀人員參加決選，再由教育部聘請專家學者組成評審及決審委員會，最後遴選出32名獲獎者，包括大專校院組2名、特殊教育學校組5名、高級中等學校組5名、國中、國小及幼兒園組18名與教育行政機關組2名教師予以表揚，並於9月7日在國立雲林特殊教育學校舉行，來感謝老師們的辛勞。

接受表揚的桃園特殊教育學校老師劉芷寧，長期照顧特教學生生活，提升極重度特教生的生活能力，與家長共同合作規劃特教學生未來的生涯發展，獲得師生與家長的肯定。淡水商工教師邱志鴻在110年曾獲全國SUPER教師獎，今年又榮獲教育部優良特殊教育人員肯定。邱志鴻表示，自己學習德蕾莎修女之精神，看見每位學生的特殊需求，運用教育資源和教學方法，協助學生突破障礙進行學習，培養帶得走的能力。

邱志鴻老師分享學生學習成果，帶孩子從合作中學習，感恩中成長。(照片/新北市政府教育局提供)

邱志鴻老師以引導式教學，學生實際操作體驗，有典範有學習。(照片/新北市政府教育局提供)

國立苗栗農工老師王若樺則是視學生如己出，表示特教學生雖進步緩慢，但更需要的是陪伴與鼓勵，因此他致力協助原住民、機構生、輔導管束，低收入及特殊境遇特教學生的發展，耐心處理特殊教育學生的問題行為，奉獻高職特殊教育，成就每一位特殊教育孩子。臺中啟聰學校老師陳美玉讓特教學生走出校外，縱使很辛苦，但卻值得，讓學生不僅學到課本上的知識，更豐富生活經驗，加深與社會連結，讓特教學生也能有閃亮動人的青春回憶。

八里國中教師戴維志致力活化教學，藉著改編桌遊，活動體驗、職業試探及資訊能力融入等多元方式解構學生學習內容，引起學生學習動機，也藉此拓展偏鄉學生視野，給予特教學生發揮自我優勢的舞台。新北市教育局長張明文表示，每一位獲獎人員都是特教之光，在特殊教育的推動上，對每位特教學生，有愛無礙的關懷與照顧，在孩子的學習過程中，學校每一位教師以全學校服務模式，給予支持與陪伴。

戴維志老師的課堂有笑聲有學習有互動。(照片/新北市政府教育局提供)

今年頒獎主題「培德適性育樹人 功宏作育澤揚芬」，教育部讚許每位獲獎特教人員，均秉持以學生為主體去思考，堅持教育愛與關懷的特教精神，塑造友善學習空間，培育特殊需求孩子自立與發展優勢能力，用盡心力鼓勵，支持與陪伴孩子成長茁壯。