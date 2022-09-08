每年農曆8月15日的中秋節是最重要的傳統節日之一，除了與親朋好友烤肉、吃柚子、月餅等美食之外，也可以嘗試看看不一樣的選擇，臺北市社教機構及兒童新樂園於假期推出多項活動，邀請大家一同享受節慶氛圍。

臺北天文館於9月10日於19：00至21：00舉辦「中秋月樂」特別活動，邀請民眾闔家來館歡度中秋夜，除了可以透過望遠鏡賞月、手機拍月外，還有音樂表演、抽獎同樂、博狀元送月餅等活動，同時天文館的YouTube頻道也將透過望遠鏡直播清晰又美麗的中秋滿月。當晚天文館展示場18：00起免費開放、19：00的宇宙劇場及19：30的星空解說也免費入場。若遇天候不佳則活動全部移至館內舉行，讓民眾一定能夠參與到活動。

臺北天文館於9月10日於19：00至21：00舉辦「中秋月樂」特別活動讓民眾可以利用望遠鏡賞月。(照片/臺北市政府教育局提供)

臺北市立動物園2022年9月9日於大門廣場舞臺舉辦「啾揪鶴中秋-99中秋節暨感恩晚會活動」，從16：00開始有舞臺表演與動物園中秋節傳統「柚燈大賞」刻柚燈活動，民眾可至大門廣場「柚燈報名區」現場報名，限量100組售完為止。或在家裡創作完成動物柚燈後，於16：00-18：30繳交至大門廣場「柚燈收件處」參賽，共有「吳剛鬼斧神工獎」、「嫦娥奔月藝術獎」及「俏皮玉兔獎」等30個大獎頒發。當天的舞臺也安排精彩活動，包括最受小朋友喜愛的親子律動體操、特技舞臺劇演出、文山區明興里舞蹈表演及摸彩等節目。16：00-20：00在大門廣場同時進行「親子同樂園遊會」駐站解說互動遊戲，讓大家在遊憩之餘，也能更加了解保育野生動物的重要性。

臺北市立動物園自9月9日16：30起，除了有精彩的舞臺表演節目之外，還可以藉由駐站解說互動。(照片/臺北市政府教育局提供)

中秋當天動物園將延長開放至21：00，16：00以後動物園星光票價一律30元，夜間延長開放的區域包括臺灣動物區、兒童動物區、教育中心及無尾熊館，大貓熊館則開放參觀到傍晚18：10，也歡迎大家一起體驗徜徉在月光之下漫步。另外，動物園將在9月9日至16日舉辦新生丹頂鶴寶寶的命名活動，邀請民眾透過實體或網路投票的方式，幫丹頂鶴寶寶選出一個最適合的名字，參與投票的人都能參加抽獎，有機會把限量的精美文宣品帶回家。

兒童新樂園中秋來點幸運CHILL一下宣傳海報。(照片/臺北市政府教育局提供)

兒童新樂園於9月9日至11日連假期間推出中秋節快閃活動，購買一張一日樂FUN券即送一份限量「幸運餅乾」，餅乾裡隨機藏有兒童新樂園4次券(免費玩大型遊樂設施4次)、免費冰品、飲料或是幸運籤詩。此外，滿15歲生日的貓空纜車，連假期間每日15：15，於貓空站出站的旅客，可獲得一份限量幸運餅乾。今年中秋節，歡迎大家來遊兒樂、搭貓纜，愉快度過周末佳期。