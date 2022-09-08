由中臺科技大學所執行教育部「文資蘊生」大學社會責任計畫， 9月7日，與臺中大庄浩天宮舉行「浩天媽祖‧文資蘊生」文物展開幕典禮。臺中市政府以浩天宮「大庄媽祖北港進香回鑾遶境」具有地方傳統及文化歷史，足以見證臺灣地方社會的形成特色，故登錄為臺中市非物質文化資產。此次文物展出六十餘件珍貴的歷史文物，其中同治年間「德保生民」匾額被視為無價之寶，此外嚴禁佔墾西勢牧埔碑、嚴禁五福圳爭水滋鬧碑、嚴禁持強佔墾西勢牧埔碑等拓碑，無不印記臺灣歷史發展中族群械鬥的歷程，可謂件件是廟。

為目睹臺灣在地的珍貴資產，日本國際媽祖會會長曾鳳蘭冒著新冠肺炎返國參加開幕式；臺灣媽祖文化研究協會蔡相煇理事長表示，臺灣的媽祖文化具有傳統的延續性，欣見中臺科技大學透過大學社會責任計畫可以讓文物被看見、重現歷史記憶，十分有意義；臺中市民俗文物學會理事長王宥勝、國立台灣交響樂團陳俐如特別代表劉玄詠團長前來，除一覽古物外，也支持中臺科技大學在文化資產上的努力，故分別簽署第三期大學社會實踐責任計畫合作意向書，認同中臺「文資蘊生-永續文化資源與創新人才培育」計畫，以實踐在地文化資產永續發展。

陳錦杏校長特別感謝來自各國內外的專家學者一起支持中臺「文資蘊生」計畫，適8月31日北美媽祖文化交流協會在美國華盛頓州西雅圖成立國際媽祖文化園，中臺特地聯合臺灣媽祖文化協會、日本國際媽祖文化協會共同發表祝賀，將媽祖的愛橫越太平洋，傳到夜未眠的西雅圖。

大庄浩天宮與中臺簽訂合作意向書。(照片/中臺科大提供)

結合多元社會組織能量有共識地投入民間文化，以永續傳承，這是中臺執行教育部「文資蘊生」大學社會責任計畫「永續文化」主要目的。本次動與浩天宮重建委員會一起舉辦，廟庭是臺灣相當重要的文化場域，從文化資產的角度，廟宇就是民間文化的藝術殿堂，文物更是見證了廟宇歷史軌跡。浩天宮蔡棟樑副主委則強調浩天宮建廟三百年是件大事，可以在學校舉辦浩天宮文物特展，將媽祖文化帶入校園，以文物印記大肚中堡五十三庄大庄媽的故事，也回顧浩天宮的建廟歷程，更具有教育意涵。

中臺科大與臺灣媽祖文化研究協會簽署合作意向書。(照片/中臺科大提供)

展覽從9月1日起展，9月25日後，將於10月1日於梧棲農會文化中心續展，請有興趣媽祖文化的朋友偕同參觀。