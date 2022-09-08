隨著地球村的崛起，不少人開始往返世界各地，甚至在異鄉結婚生子，取得當地的國籍，看似風光的背後，其實也藏了很多只有他們才需面對的難題，由華裔作家邢立美(Abigail Hing Wen)寫的《台北愛之船》便講述了這段故事。

書中主角王愛美18歲的華裔第二代，在爸媽偷偷為她報名「華裔青年暑期夏令營」的情況下，被迫踏上了為期四週的台灣行，學習中文和復興傳統中華文化，自身對亞裔身份的迷惘，導致常掙扎於兩個文化之間，但在與相同背景的華裔二代相處後，卻有了不一樣的體悟…

除了身分認同外，王愛美也有著每個18歲少女都有的憧憬-談一場「夏日戀情」，讓自己不虛此行，同時面對家族期望是以醫生為志業，自己最愛的卻是舞蹈，在這當中究竟該如何取捨，也是這個年紀的青少年容易會面對到的問題，讓人不經回想起自己青春時期的遺憾，並更加投入接下來的劇情之中。

作者邢立美為哥倫比亞大學法學博士，現於矽谷執業律師，閒暇之餘也會寫作，《台北愛之船》便是她2020的作品，剛出版便登上《紐約時報》暢銷書排行榜蟬聯數週，並被《波士頓環球報》、《Book Riot》、《Bustle》、《Nerd Daily》、《Seventeen》和《She Reads》等主流媒體選為 2020 年最期待的青少年小說，目前已賣出匈牙利、羅馬尼亞和俄羅斯版權。

因在青少年小說界廣受好評，《台北愛之船》也由美國ACE Entertainment 投資改編成電影，預計在2023年上映，並由Janet謝怡芬、李淳主演，Janet表示：「我兩天內讀完這本精彩的小說，完全停不下來。」她也推薦給讀者，只要翻開這本書，一定也會像她一樣被內容吸引。