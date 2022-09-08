新北市今(8)日舉辦邁入第6年的「2022年鬥艷時尚伸展台」模特兒初賽，今年共計有198位選手參與初賽，創6年來報名新高，本年度攜手兩大公司共同打造全國唯一「仿真」時尚產業競賽，凱渥經紀公司參與評分環節，風暴國際股份有限公司針對入選決賽學生進行專業培訓。活動另於9月15日中午12時起至25日中午12時止開放網路人氣投票，邀請大家一同為心中最Top的時尚model投票衝人氣!

教育局指出，鬥艷主題「Me?taverse」從「我是誰X元宇宙」發想，結合最新潮流概念，讓選手們體驗最真實的時尚職場情境，了解業界專業走秀的困難度，在隨時隨地充滿資訊的元宇宙中，找到那個展現自信、熱愛時尚走秀的自己。

9校制服走秀學生與評審老師合照。(照片/新北市提供)

本年度鬥艷競賽項目共有服裝設計競賽、造型設計競賽(含時尚造型設計組及國際創意造型設計組)、模特兒走秀競賽、視覺設計競賽及手作創意商品競賽等5項。而模特兒走秀競賽共分為二個階段，第一階段透過「儀態肢體表現」、「台風台步」及「自我介紹」等評分標準篩選。

「2022年鬥艷時尚伸展台」模特兒初賽活動，選手走秀(1)。 (照片/新北市提供)

第二階段進入決賽的60名選手將於9月13至16日參與風暴國際股份有限公司的專業實務訓練，包括台步訓練、肢體情緒開發、舞台概念、花式團體走秀及拍照訓練等課程。訓練課程結訓後，於9月27至29日黎明技術學院辦理之服裝設計競賽、造型設計競賽及手作創意商品競賽中，穿戴服裝作品、商品作品以及競賽的整體妝容，並於決賽當日進行動態走秀，讓衣著、配飾及髮妝造型透過模特兒演繹，展現整體造型美感。

「2022年鬥艷時尚伸展台」模特兒初賽活動，選手走秀(2)。(照片/新北市提供)

教育局表示，技高家政群、藝術群與設計群領域是未來文化創意產業人才重要養成管道，課程學習中有展演製作及整體造型課程，與產業實務進行緊密結合，讓選手體驗最真實的職場世界。藉由視覺設計競賽選手設計布料印花，前3名作品作為指定布花提供競賽使用，透過繪圖、測量、打版、裁縫至完成服裝及布包作品。造型設計競賽針對模特兒所穿著的服裝與配飾設計整體造型。最後，藉由模特兒走秀競賽進行完美演示，展現新北市技職教育著重實作力的學習，以培養學生具備職場所需之能力。

本次海選也首次結合新北市「府中雙城產業發展計畫」，9月29日將於府中商圈重慶路行人徒步區辦理表演活動及頒獎典禮，打造專屬獨特時尚伸展台，吸引人潮以及與市民朋友互動。藉由營造府中美學，讓更多人認識技職教育。