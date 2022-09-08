為實踐社會參與，讓慢飛天使們能盡一己之力回饋社會，臺北市高中學生家長會聯合會在臺北市政府教育局的指導下，9/8日於臺北市立啟明學校主辦了「聯合傳愛，中秋傳情」活動，並由臺北市國小學生家長會聯合會、臺北市國中學生家長會聯合會及臺北市高職學生家長會聯合會共同協辦，讓這群慢飛天使能親手製作綠豆糕禮盒贈予平宅住戶、社區老人及弱勢團體，營造和諧、共融及關懷之友善環境。

活動除邀請臺北市立啟明學校及臺北特殊教育學校之學生、老師、家長會長以及四學層聯合會夥伴及志工一同手作中秋禮盒，亦有啟明學校合唱團表演「天使」、「Can’t Help Fallling In Love」以及音樂科樂器演奏「千本櫻」，為中秋傳情活動帶來溫暖人心、動人心弦的演出。

臺北市立啟明學校及臺北特殊教育學校之學生、老師、家長會長以及四學層聯合會夥伴及志工一同手作中秋禮盒。(照片/臺北市政府教育局提供)

臺北市立啟明學校及臺北特殊教育學校之學生、老師、家長會長以及四學層聯合會夥伴及志工一同手作中秋禮盒。(照片/臺北市政府教育局提供)

啟明學校合唱團表演「天使」、「Can’t Help Fallling In Love」以及音樂科樂器演奏「千本櫻」。(照片/臺北市政府教育局提供)

臺北市高中學生家長會聯合會總會長張文川表示，透過以愛傳愛的方式，在溫馨、友善、熱情的氛圍下，這群慢飛天使們親手製作綠豆糕贈予平宅住戶、社區老人及弱勢團體，除了讓社會大眾瞭解慢飛天使的特質與能力，更能讓這群天使們在能力所及之範圍內，付出關懷、貢獻一己之力，進而融入社會，讓大眾更瞭解他們的特質，並激發他們的潛能。

「聯合傳愛，中秋傳情」活動照。(照片/臺北市政府教育局提供)

參與本次活動的教育局副局長鄧進權指出，臺北市對於特殊教育之推動是以人文關懷為核心連續而系統性的改革進程，並重視身心障礙學生的權益與福祉，以學生需求為中心、以學生優勢能力為首要、以學生全人發展為目標，營造機會均等、零拒絕、無障礙及尊重差異的優質學習環境。期盼這樣的溫馨與美好能在未來的日子如漣漪般的傳遞到更多需要關懷的角落，讓社會充滿溫暖與愛。