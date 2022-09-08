(文/王雅芬)出身澎湖離島虎井的翁進坪，有位小學同學父親是商船船長，見其除了能常去台灣旅遊，上課時又經帶蘋果及巧克力到學校分享同學，而讓他對這個職業羨慕不已，因而受其影響，小時候的志願是當商船船長，長大後因緣際會的當了校長。先擔任國立澎湖科技大學第7任校長，卸任後轉戰位於基隆的經國管理暨健康學院校長，是什麼樣的機緣讓他沒有破除「一任校長魔咒」留在家鄉澎湖科技大學連任校長，進而來到台灣開始他的海王子理想再造之旅，背後真相令人意外。

有八個兄弟姊妹的翁進坪，沒有輝煌的家世，父母皆不識字，一家人住在被海包圍的虎井島上以捕魚為生。他在家雖然排行第三，卻是長子，受父母及環境影響，自然而然的身上有一種喜歡照顧人的長兄如父的風範。在他離開小島受教育擴大視野之後，陸續鼓勵弟妹們跳脫框架離家追求夢想，也讓弟妹們個個成就非凡，讓他引以為榮。他回憶起小時候，虎井島僅有不到2千的住民，左鄰右舍全部都是靠海維生的家庭，這也讓他大約四歲左右就和同儕一起學會游泳，國小就要幫忙捕魚，高中前的寒暑假都是在捕魚或去捕魚的路上。

民國60年的虎井國小（前）與虎井村莊。（照片/虎井國小提供）

年近60歲，浪漫雙魚星座的翁進坪笑說自己擁有野蠻人的身體，在海邊救過不少溺水的民眾，救生員是學生時代課後最常賺外快的兼職。長期在封閉的小島環境裡成長，心底覺得長大能當商船船長就是最了不起的事，當時最遼闊的視野就是小島上的藍天白雲與一望無際的大海，是名符其實的海王子。如此單純而無憂的日子，若沒有當時他一位在清華大學讀書的堂哥鼓勵，督促他考上大學，離開小島打拼，也許現在我們該稱呼翁進坪為船長而非校長。

虎井嶼是澎湖群島島嶼之一，是澎湖群島的第七大島，面積1.9972平方公里。(照片/翁進坪校長提供)

虎井嶼是澎湖群島島嶼之一，是澎湖群島的第七大島，面積1.9972平方公里。這位海邊來的文明人，高中畢業後，滿心想當商船船長圓夢的翁進坪考上他心中認為的第一志願，國立台灣海洋大學，想藉此開啟逐夢海洋的人生。開學了要報到了，從未離開過澎湖的他，像土包子進城般，單槍匹馬的從小島前往基隆的入學之路，是一條長長的探險旅程。他形容自己憨膽，為了省錢先搭小船從虎井島到馬公，再由馬公搭船到高雄港，再從高雄火車站買了平快火車票北上，因擔心錯過車站，在火車上一夜都沒敢闔眼，好不容易抵達台北，之後還得再換乘國光號到基隆，再換公車到海洋大學，然後因為跟著學生提早二站下車，不得已再提著大包小包的行李走了長長的路才抵達海洋大學，完成入學報到。過往的一切艱辛歷歷在目，如今說故事的人卻亦常淡定與從容，但在旁邊聽的人卻已驚訝的瞪大眼睛，心生佩服與異常的心疼。

海王子翁進坪(左1)擁有野蠻人的身體，在海邊救過不少溺水的民眾，救生員是學生時代課後最常賺外快的兼職。(照片/翁進坪校長提供)

關於海王子歷險的故事很多，話題一聊開，翁進坪就像大哥哥般，知無不言的樂於分享他豐富的人生閱歷。大學畢業後以海為中心的他原本計畫去跑商船，在等待上船與回港的時間中，因緣際會的受海洋大學的陳俊德助教鼓勵報考研究所，回學校當研究助理，因此開啟一邊工作一邊準備研究所考試，與公務員考試的讀書計畫。翁進坪提到他在報考研究所考試時，自己的破英文竟然跌破眼鏡的拿下最高分，高興之餘也自覺到這份意外驚喜因該歸功於他下功夫事前熟背多篇英文作文及一百多句英文成語，使英文作文寫作更為順暢，才拿到好成績。或許是這樣的親身苦讀經歷，才造就後來他在澎湖科大擔任校長時，力推以公費整班送學生去菲律賓實地全英文學英文的遠見，除英文大幅進步外，也開拓學生國際視野。務實的他希望每一個進入學校的學子都能紮實的學會謀生的一技之長。

翁進坪(左2)在102年參與國科會創新創業激勵計劃，獲吳敦義副總統頒銀牌及獎金100萬。(照片/翁進坪校長提供)

談及人生中最有成就感的事情，眼眸瞬間發亮充滿動能的翁校長，得意的說起在澎湖科技大學任教時，帶領學生連二次參加國科會創新創業大賽得獎，第一次時任湖科技大學海工學院由翁院長領導的「繽紛海葵魚」創業團隊入選國科會102年第一梯次創新創業激勵計畫「生技醫療」組，獲得僅次於第一名的成功大學得到銀獎，以離島技職體系學校，能在國內公私立研究單位、各大學及新創公司脫穎而出，誠屬不易，開心的抱回一百萬創業獎金，並獲5000萬國外創投資金合作，目前團隊學生皆是全球小丑魚生產龍頭企業。

第二次則是以澎湖科大優異的生物科技研發做背景，將列入養殖的明日之星海葡萄，以「綠金生技」開發出海葡萄益生菌產品及保養品等共計11項，除獲得國科會30萬獎金，也讓他獲得生物科技類大學教授彈性薪質，三年共計150萬獎金的榮譽。不論教學做研究、帶研發團隊創新創業或是治理學校，像船屬於大海般，海王子翁進坪自有一套從海洋悟出的獨到眼光與企業家的永續經營法則。

高雄海專澎湖分部於民國80年8月1日在澎湖正式創校開學典禮合影，左一翁進坪。(照片/翁進坪校長提供)

人生是一次次的挑戰與迎擊，一位從小父母無暇顧及子女們課業的海王子，到自立自強奮鬥，畢業後考取河海特考計畫跑船、考取高考，到前往高雄海專任教，再因為高雄海專在澎湖設校，自行請調回澎湖服務以來，翁進坪以教授或校長的身分與澎湖科技大學一起成長30年。他在擔任國立澎湖科大校長積極推動學生證照取得， 4年校長任內學生考取電腦國際證照7183張、英文門檻通過人數2324人、專業證照考取3342張，在證照領軍的今日的策略下，雖然進入少子化年代，但澎湖科大在其任內招生人數仍出現逆勢上揚的情況，如今他帶著這份過往打拼的榮耀來到台灣，來到經國管理暨健康學院，展開他的海王子理想深耕與再創巔峰之旅。

像船屬於大海般，海王子翁進坪自有一套從海洋悟出的獨到眼光與企業家的永續經營法則。(照片/翁進坪校長提供)

大眾認為土生土長的翁進坪仍無法打破澎湖科大校長無法連任的魔咒，但首次公開背後真相是：「其實早在二年前因為一件規劃與美國關島及塞班島海洋生物有關的計畫，結識了經國管理暨健康學院的蔣初泰董事長，當時蔣董事長已邀約他前往基隆出任校長，協助學校校務提升工作，他因為伯樂的賞識與信任而應允。」也因為知道自己將要離開澎湖科大，因此更努力做好校務推動的工作，直到要卸任那天仍然出席學校室內風雨跑道的落成典禮，鞠躬盡瘁家鄉的最高學府、陪伴他三十年的學校，即使離情依依，仍打拼到最後一刻。

翁進坪因為伯樂的賞識與信任而應允擔任經國管理暨健康學院的校長。(攝影/王雅芬)

對於人生輸贏的論斷；翁進坪校長表示，借用名人的話「所謂贏的人生應該是，擁有野蠻人的身體、文明人的頭腦與聖賢人的品德」，健康、知足常樂、不比較、多感恩，就是贏的人生。因此他出任經國管理暨健康學院校長後，以掛在辦公室內蔣志平董事長所書的書法對聯「莫道是他人子女，應當做自家兒孫」作為座右銘，推動學校改革，迎擊高教所面臨的種種困境。他認為辦學務必要讓學生有謀生能力與技能，所以積極推動學生考照，此外更希望學生都能學會游泳自救也能救人，萬法歸一這個一他認為首先要把學生教好，才是經營學校的基本功。

翁進坪用「莫道是他人子女，應當做自家兒孫」這句話做為目標與勉勵。(攝影/王雅芬)

敦厚的謙謙君子上任經國管理暨健康學院校長後，翁進坪不論對學校同仁或對自己他都一樣用「莫道是他人子女，應當做自家兒孫」這句話做為目標與勉勵大家，心態對了方向便正確，剩下的是齊心努力跟時間賽跑，與一馬當先的為經國開創新局。

翁進坪小檔案：國立台灣海洋大學漁業科學學系博士、國立台灣海洋大學漁業研究所碩士、國立台灣海洋大學漁業學系學士

經國管理暨健康管理學院校長(110.08.02至今)

國立澎湖科技大學校長(106.8-110.7.31)

國立澎湖科技大學海洋資源暨工程學院第4任院長(101.8-104.7)

國立澎湖科技大學海洋資源暨工程學院第3任院長(98.10-101.7)

國立澎湖科技大學箱網養殖產業技術研發中心主任(94.8-97.7)

國立澎湖技術學院學生事務長(89.8-93.7)

國立澎湖海事管理專科學校夜間部主任(88.8-89.7)

國立高雄海事專科學校澎湖分部教學組長(80.8-82.7)

國立澎湖科技大學水產養殖系教授(96.7-110.7)

國立澎湖科技大學水產養殖系副教授(87.8-96.6)

國立澎湖科技大學水產養殖系講師(80.8-87.7)