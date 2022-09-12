為了讓新生迎接新生活，義守大學連三天舉辦「新生定向輔導營」，來自全國各地與境外的義大新生提前進到校園熟悉與適應環境，除了有優秀學長姐擔任輔導員陪伴新生入宿與參與活動外，在結業式也邀請到了「傳播與設計學院」大眾傳播學系校友前廣播電台主持人JoJo與知名Youtuber關韶文前進校園，傳授給學生不一樣的人生經驗。

義守大學連三天舉辦「新生定向輔導營」，邀請本國生與境外生大學「義」起GO，啟動成就未來的第一哩路。(照片/義守大學提供)

定向營內容包羅萬象，從出國交換遊學介紹、經典跨域學習，再到最夯的元宇宙世界等，都讓新生對即將展開的大學新生活充滿期待。義守大學校長陳振遠熱情歡迎今年2200多位新生加入義守大家庭，他送給所有新生8個字，「跨域創新、競逐全球」，而這也是義守大學積極培育所有學子具備迎接未來潮流的能力和立於不敗之地的關鍵，期許這些新生能夠銘記在心。

在三天的定向營活動中，透過不同領域的課程，讓學生接觸更多面向的知識。陳振遠校長也與新生分享，未來人才除了要跨學科領域外，也要跨國家疆域，義守大學國際化能量豐沛，海外交流管道多元。同時，全校境外生近1500人，宛如地球村的校園，加上國際移動力的暢通，都讓義大學子成為跨域且具備國際觀的頂尖人才，而這都是開啟璀璨未來的金鑰匙。

義大定向營也邀請到知名Youtuber關韶文，第一次到義守大學的他表示，從沒來過那麼大的場面，所以相當興奮，關韶文以「不要羨慕別人花開得早、要努力讓自己花開得好」為主題與新生分享人生的點滴，現場講者也熱情與新生互動。為了鼓勵學生跨域學習，義大定向營規劃超有趣的特色課程，激發學子興趣。

義守大學邀請知名Youtuber關韶文前進校園，他以「不要羨慕別人花開得早、要努力讓自己花開得好」為主題與新生分享人生的點滴。(照片/義守大學提供)

此外，義守大學新建置的特色場域，像是媲美好萊塢拍片場域與設備的「元宇宙科技藝術設計中心」、全臺首創廚藝結合攝影棚的絕美教室「ISU Cooking Studio & Library特色中心」、國家高科技人才培育基地「智慧科技創新中心」，以及「智慧醫療教學中心」，是南部最具規模的臨床技能與教學中心，都讓參與的學生搶先一步感受在高規格教研場域裡的「FUN大學習」。

定向營規劃超有趣的特色課程，像是媲美好萊塢拍片場域與設備的「元宇宙科技藝術設計中心」，都讓參與的學生搶先一步感受在高規格教研場域裡的「FUN大學習」。(照片/義守大學提供)

參加定向營的「醫學科技學院」生物科技學系新生許晧櫰說，最難忘的就是「超乎想像的微妙世界」特色課程，老師將微生物學知識融入生活應用當中，不但更容易理解貫通，更能應用在日常生活，這樣的教學內容很實用。「觀光餐旅學院」觀光學系的新生吳宛儒來自南投，她非常期待進入義守大學就讀，因為本身對觀光深感興趣，加上義守大學所屬集團的事業體，有飯店、購物中心和樂園，無論大學四年的學習，還是未來的就業，都比其他學校的資源來的更多。定向營讓新生邁出精彩四年的第一哩路，從熟悉學習環境開始，到四年的專業養成、國際視野拓展、職場規劃與就業，義守大學一步一腳印引領學子實現夢想、成就未來。