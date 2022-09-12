為了迎接學子們的到來，中臺科技大學於11日辦理「新生定向輔導研習」，協助新生盡快認識校園生活環境及各種資源設備，陪伴他們開展大學新生活的第一哩路。為展現中臺科大的專業特色和辦學活力，中臺科大校長陳錦杏帶領院長、系主任穿著代表各院系特色的服裝，在「大學之門」迎候新生到來，新生們在「穿過中臺耕書迴廊」及「邁向大學天機殿堂」等標語的引導下進入「大學門」，行進過程中更穿插播放著「中臺校歌」及「海頓小號協奏曲」，讓所有新生甫入校園便能感受成為「中臺人」的愉悅氛圍。

中臺科大校長陳錦杏帶領院長、系主任在「大學之門」迎候新生到來。(照片/中臺科大提供)

「新生定向輔導研習」除規劃熱鬧愉悅的歡迎式之外，另外安排「系語新知」、「我們這一班」、「智慧財產權宣導」、「校務行政系統」等課程活動，讓新生透過活動快速獲得學校教學環境、學習資源、學習規劃的整體概念，據此作好邁向大學新里程的準備，同時也可藉由入學輔導機制，拉近新生與學長姐的距離。

品德教育與禮貌活動是中臺科大長期關注及重視的課題，因此特別安排謝師卡撰寫活動，提供新生謝師卡及協助寄送，鼓勵所有新生向過去辛苦教導及照顧的教師表達謝意，讓新生們得以透過卡片，將之前不敢講或無法表達的感謝話語，對老師們盡情的傾訴。中臺科大學務長詹清全表示，開學後將規劃舉辦一系列友善校園、品德教育、新生茶會、社團博覽會等精彩活動，期望新生能夠藉由多元的活動交流，感受不同的學習體驗，讓所有的新生都能找到屬於自己的全新成長體驗。

「新生定向輔導研習」準備許多活動提供給新生參與。(照片/中臺科大提供)

中臺科大一向秉持「技術專業、人文關懷」教育理念，積極培育大健康產業專業優質人才，陳錦杏表示，畢業校友不僅遍及中部地區醫療院所及機構，更獲得1111人力銀行評選企業最愛科技大學中彰投地區第四名，未來中臺科大除了要以「2026年全臺灣地區最具知名之大健康產業的專業型科技大學」為期許外，更要讓學校成為全國大健康產業人才培育學校的領頭羊。