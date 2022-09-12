臺灣撞球選手周婕妤與魏子茜在奧地利參加2022年世界女子10號球錦標賽上演「臺灣內戰」，於臺灣時間11日凌晨結束賽事，最終周婕妤以9比3成績奪得首座世錦賽金牌。總統蔡英文在獲知喜訊後，立即拍發賀電表達恭賀之意。

周婕妤於2022美國伯明罕運動會於決賽以5比9不敵英國選手Kelly Fisher飲恨收下銀牌，本屆世界女子撞球錦標賽雙方於準決賽再次狹路相逢，記取世界運動會遭遇對方逆轉的經驗，在徹底執行戰術策略的情況下，周婕妤成功以9比4成績甜蜜復仇闖進決賽。

此次金牌戰與同樣來自臺灣的魏子茜聯手爭金，最終由世界排名第10的周婕妤以9比3擊敗世界排名第17的魏子茜，周婕妤勇奪生涯首座世錦賽冠軍，和魏子茜在女子世錦賽「金包銀」。而周婕妤後續也聯手張榮麟、吳坤霖於世界團隊錦標賽奪下銅牌，本屆世錦賽我國共囊括1金、1銀、1銅的好成績。

教育部體育署表示，在各國疫情邊境管制措施逐漸鬆綁下，國際賽事逐漸復辦，各運動選手開始征戰國際舞台，爭取佳績同時讓全民看見運動員正向積極的力量。體育署未來仍將持續支援選手訓練所需，作選手們最堅強的後盾。