高科大環安系USR計畫「智慧守望，環境再生(e-WATCHER)」聯手富邦人壽，串聯大學、企業與地方共同守護水環境，合作推動「知溪、護溪、做好溪」計畫，希望藉由社區行動，強化水污染辨識與保護意識，透過環境教育與實踐行動，引發在地民眾對於河川保護的認同感。

高科大環安系USR計畫「智慧守望，環境再生(e-WATCHER)」藉由工作坊連結至實地操作，前往後勁溪畔進行水質檢測實作流程，並說明後勁溪當日水質檢測數值(pH7.72；導電度1,168 μScm)，仍屬正常範圍值。(照片/高科大提供)

台灣有超過100條的獨立水系，共有約50條主要河川遍布，隨著經濟發展，部分河川流域卻未跟著受到妥善保護。根據2021年環保署重要河川污染指標概況，近23%的河段被認定屬於中度及重度污染，長度達662.6公里，尤其南部污染程度最為嚴重，這些河川流域因暴露在沿岸工業、民生等污染源之下，正失去它們原有的美貌。面對水污染問題，須喚醒全民關心水污染的意識，才是有效防治方法。

台灣有23%的河川達中度及重度汙染，透過高科大舉辦的河川清淨知能工作坊，讓參與學員透過「聞臭」及「辨色」猜測乾淨水樣與受污染水樣，結合pH、比電導度及溶氧等簡易測定方法進行實證。圖為高科大環安系蔡宗岳助理教授講解相關實證方法。(照片/高科大提供)

高科大「智慧守望，環境再生 (e-WATCHER)」計畫聯手富邦人壽，串聯產學與地方合作推動「知溪、護溪、做好溪」計畫，有別於去年社群式生態調查合作，今年期望由「社群活動」提升至「社區行動」，議題層面轉往對全民水環境保護意識，強化水污染辨識與認知，期望透過環境教育與實踐行動，引發在地民眾對於河川保護的認同感。

本次由高科大學生、楠梓及岡山等在地社區民眾及富邦人壽志工，關注典寶溪、後勁溪及阿公店溪等在地流域問題，透過辦理「河川清淨知能工作坊」強化環境保護意識，以「我家門前有小河」為題，帶入在地人所熟悉的河川流域，以生活案例瞭解隱藏在周遭的河川污染，透過比較試驗與儀器檢測，對比透明清澈與混濁有色的水樣，破除眼不見為淨的迷思；從課程認知導向轉為延伸行動，展開「河川巡守暨清淨行動」，藉由流域空拍巡守及採樣體驗，觀察並瞭解社區在地水環境現況，以淨溪活動為號召，帶領民眾為河川保護與環境永續盡一份力。

高科大USR計畫展開「河川巡守暨清淨行動」，結合翠屏社區共同辦理「守護翠屏綠家園-認識後勁溪」活動，強化社區對於後勁溪保護之認同感，一同加入水環境巡守行列。(照片/高科大提供)

高科大環安系USR計畫以淨溪活動為號召，帶領民眾以行動保護河川保護。河川巡守活動不再侷限人力巡查，運用空拍機省時省力。圖為工作坊帶領學員體驗空拍機巡守河段。(照片/高科大提供)

富邦人壽連續三年支持荒野保護協會「河川廢棄物快篩調查計畫」，並攜手產官學研推動河川保育，「智慧守望，環境再生 (e-WATCHER) 」計畫主持人李家偉表示，今年度與富邦人壽再度合作，不僅是響應水環境守護的認同，更是透過協力合作，擴大河川關懷能量，現階段串聯4支在地水環境巡守隊，共有近160人次參與，活動對象包括學生、社區居民及富邦人壽高進通訊處志工，年齡層遍及老中青少，一起付諸行動愛護河川，將這股良善的循環持續進行下去。未來也將逐步拓展及深化社區合作關係，持續提升大眾對環境保育的重視，以實踐聯合國永續發展目標(SDGs)的第6項「讓人人享有乾淨、可負擔的水資源」，共同守護台灣環境。