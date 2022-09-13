政府推動 2030 雙語國家，為強化台灣年輕世代的競爭力，今(9/12) 由臺北市國中學生家長會聯合會及財團法人臺北市保羅教育文教基金會共同主辦，社團法人台北內湖科技園區發展協會顧問陳宥丞先生及臺北創新實驗室協辦之台北市國中生英語雜誌公益贈書計畫正式啟動，贈送全新英文雜誌Just English 就是會考英文， 共一季紙本雜誌 3,000 本，及一季電子版雜誌全台北市國中生人人有，讓好的內容能夠幫助需要的學生，以此增進學生雙語實力並減輕家長及學生的考試壓力，向下扎根，協助營造更好的雙語環境。

Just English 就是會考英文雜誌。(照片/臺北市保羅教育文教基金會提供)

劉駿豪董事長(左)與劉一寬總會長(右)合照。(照片/臺北市保羅教育文教基金會提供)

本次贈書儀式中，主辦單位財團法人臺北市保羅教育文教基金會董事長劉駿豪表示：Just English就是會考英文雜誌，特色在於符合108課綱素養需求且針對國中會考，製作過程召集國內外英語高手並降低費用門檻，還可以免費 Podcast收聽。特別的是，每月Just English就是會考英文，雜誌主題都不同，藉此吸引學生閱讀。

保羅教育文教基金會董事長劉駿豪與北市國中家長會聯合會討論雜誌內容。(照片/臺北市保羅教育文教基金會提供)

主辦單位臺北市國中學生家長會聯合會總會長劉一寬表示在 108 課綱強調素養導向之後，會考題目有很大的變化，針對圖表、閱讀能力都非常注重，希望可以利用此機會，把這樣好的資源帶給全台北市的國中，感謝劉董事長提供本次機會，也感謝陳宥丞先生串聯相關資源與管道。

陳宥丞參選人。(照片/臺北市保羅教育文教基金會提供)

協辦單位社團法人台北內湖科技園區發展協會顧問暨台北市內湖南港市議員參選人陳宥丞則說自己從小到大花了很大的心力才把英文學好，更遠赴菲律賓學習英文，這個 Just English 就是會考英文雜誌豐富的雲端化功能，與台北市長期推廣的酷課雲相得益彰，希望未來能夠串接更多好的資源，傳遞給全台北市市民。